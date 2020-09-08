Видео смерча в Краснодарском крае сняли отдыхающие

Вихрь кружил над морем.

Последние несколько дней жители Краснодарского края наблюдают за постоянными изменениями настроения у природы. Сильный ливень сменяет солнце, которое через время вновь скрывается за грозовыми тучами. И если ненастье заставляет людей забежать в помещение, то оторвать взгляд от смерча люди не могут.

Очередной вихрь образовался на Черноморском побережье. Воронку заметили отдыхающие на пляже в селе Дивноморском около Геленджика.

Пользователи в соцсетях сейчас обсуждают вновь появившийся смерч. Несмотря на то, что на сушу он не вышел, людей все-таки напугал.

Стоит сказать, за последние три дня это уже второй смерч. Вихрь сформировался над морем в районе одного из пляжей в Анапе. Как объясняют синоптики, появление смерчей над морем сейчас вполне нормальное явление. На побережье воронки появляются довольно часто. Как правило, говорят метеорологи, связано это с постоянной сменой температуры воздуха и ветра. Как раз сейчас такой процесс и происходит. Непогода, накрывающая курорта, понижает отметки, а спустя время, когда циклон уходит, на небе появляется солнце и возвращается жара.

- В отличие от классического смерча, водяной существует максимум 15 минут и он намного меньше в диаметре, - рассказывают специалисты. - Как правило, они «впитывают» в себя волны и воду, образовывая, в некоторых случаях, водовороты, которые вытягиваются к материнскому облаку.

ВАЖНО!

В случае возникновения и выхода смерча на сушу необходимо немедленно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине.

- Остерегайтесь разорванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов, - напоминают «Комсомольской правде» - Кубань» спасатели. - Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.