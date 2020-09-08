Поезд загорелся на железнодорожной станции в Краснодарском крае

Пожар потушен. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

На железнодорожной станции в Брюховецкой в 60 километров от Краснодара полыхнул электровоз. Все случилось в машинном отделении поезда.

- ЧП произошло в 15.28 В 15:28 08.09.2020, диспетчер пожарно-спасательного гарнизона получил тревожный сигнал и тут же направил экстренные службы к месту происшествия, - сообщают "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

К тому времени как пожарные прибыли на станцию, горели уже 30 квадратных метров. Из Тимашевска на подмогу спасателям вызвали пожарный поезд.

- Через час пожар был потушен, - пояснили в ведомстве.

К счастью, во время происшествия никто не пострадал.

Движению пассажирских поездов ЧП на железной дороге тоже не помешало.