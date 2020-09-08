На подъездах к Славянску-на-Кубани выстроились километровые пробки

Источник: Яндекс.Карты

«Мертвые» пробки начинаются на подъезде к Славянску-на-Кубани. И продолжаются в городе. Полностью стоят улицы Ковтюха, Школьная, Стаханова и другие. На Яндекс.Картах темно-бордовым цветом вспыхнули километры дорог в оба конца. Это значит, что пробки 10-бальные.

- Дорога стоит мертво в обоих направлениях, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» подписчики.

Не подъехать по Маевскому шоссе к кольцу, не добраться до заправок. В пробке стоят и междугородние автобусы. Напомним, что в августе в полном объеме возобновилось обслуживание межмуниципального междугородного автобусного маршрута № 581 «Краснодар – Петровская».

Источник: Яндекс.Карты

По словам водителей, это непростой участок. Но таких заторов не помнят уже давно.

- Может там ремонт или авария, - выглядывают водители из окон автомобилей.

В пресс-службе регионального ГИБДД «Комсомольской правде» - Кубань» не уточнили причину рекордных заторов.

Водители связывают их с завершением сезона отпусков. Теперь все торопятся вернуться с Черноморского побережья домой.

Есть версия, что пробки могут быть связаны с работами по очистке обочин и грейдированию улиц. Местная админстрация недавно сообщала о работах с подсыпкой щебнем на улицах Анастасиевской, от Школьной до Гриня и по улице Троицкой, от Строительной до Партизанской.

Ранее «Комсомолка» писала, что на подъездах к Крымскому мосту выстроились километровые пробки. Из-за ремонта трассы в районе Веселовки образовались заторы.