В Сочи пьяный турист чуть не утонул в штормящем море и попал на видео

Шторм в Сочи Фото: Юлия БАРАНОВА

В Сочи во время очередного сильного шторма турист полез купаться в море и едва не утонул. Хотя, на вышке был вывешен черный шар – знак, что морские купания запрещены. Инцидент произошел на одном из пляжей в Адлерском районе. Очевидцы рассказывают, что отдыхающему было явно море по колено, он едва держался на ногах. Пьяный турист не оценил опасности, которые несут 3-бальные волны, стал нырять, но очень скоро выбился из сил.

- Мы наблюдали, как туриста накрывала волна за волной, муж уже разделся, чтобы бросится на помощь, но мужчину в этот момент выбросило к берегу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» очевидцы происшествия.

К спасению пьяного купальщика подключилось чуть ли не полпляжа. Его вытащили на берег. Но сделать туристу искусственное дыхание добровольцев не нашлось – от него чувствовался слишком сильный запах перегара. Скоро отдыхающий пришел в себя и ушел с пляжа по-английски неровной походкой.

Оглядываясь на прошедший летний курортный сезон, местные спасатели вспоминают десятки инцидентов, связанных со спасением туристов.

Так в июле в Сочи спасли тонущую в Черном море женщину. Это случилось на пляже «Альбатрос». Сотрудники спасслужбы обратили внимание на женщину, которая захлебывалась в море и звала на помощь. Как оказалось, ее ногу свела судорога. Спасатели услышали крики о помощи и бросились к воде. Подбежав к берегу, они нырнули в море и вытащили тонущую туристку.

Другой похожий случай произошел на пляже Имеретинской низменности. В Сочи в море едва не утонул 12-летний мальчик. К счастью, матрос-спасатель заметил в море тонущего подростка. Трое парней бросились на помощь школьнику. Когда мальчика достали из воды, он был без сознания. С приморской территории его увезла скорая.

Кроме того, на сочинских пляжах случались и другие происшествия, когда отдыхающие получали серьезные травмы. Так 46-летний мужчина упал в трещину в буне и напоролся ногой на торчащую арматуру. Это произошло на пляже «Светлячок». Мужчина не разглядел трещину в темноте.

Ранее «Комсомолка» писала, что на пляже в Сочи замечен муляж спасателя.