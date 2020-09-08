Ушли на изоляцию: Несколько игроков ПБК «Локомотив-Кубань» сдали положительные тесты на коронавирус

Игроки ПБК "Локомотив-Кубань" сдали положительные тесты на коронавирус Фото: ПБК Локомотив-Кубань

Несколько игроков ПБК «Локомотив-Кубань» сдали положительные тесты на коронавирус. Команда недавно собралась в Краснодаре и начала подготовку к новому сезону, накануне клуб провел медиадень в «Баскет-Холле» с участием всей команды и тренерского штаба.

- Результаты отправлены для перепроверки в лабораторию Роспотребнадзора. В четверг мы получим окончательные результаты. До этого времени тренировочный процесс приостановлен, все члены команды и тренерский штаб находятся на изоляции, - сообщил начальник медицинской службы ПБК «Локомотив-Кубань» Константин Шубин.

Игроки получили результаты тестов перед вылетом в Санкт-Петербург, где команда должна была принять участие в предсезонном турнире «Кубок Невы». В пресс-службе «Локо» сообщили, что участие команды в турнире отменяется.

Первый матч сезона у ПБК «Локомотив-Кубань» должен состояться 23 сентября в Краснодаре. В рамках Единой лиги ВТБ у «красно-зеленых» запланирована встреча с эстонским «Калевом».