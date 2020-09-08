В Краснодаре на два дня отменят занятия в школе из-за потопа

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В Краснодаре ливень затопил здание школы № 68. Дождевая вода проникла в шесть учебных кабинетов на третьем этаже, актовый зал и спортзал. Ее уже откачали, но заниматься в школе нельзя, пока не проверят электропроводку.

- В дни проверки электрической проводки - 9 и 10 сентября - занятия в школе отменены, - сообщил директор городского департамента образования Алексей Некрасов.

Он напомнил, что сейчас в школе ведется капитальный ремонт крыши. Эксперты оценили состояние кровли общеобразовательного учреждения как критическое. Мэрия выделила необходимые финансовые средства и заключила муниципальный контракт. Работы стартовали 20 июля.

Но контракт продлили на 10 суток, строители не успели вовремя сдать объект по разным причинам, в том числе и из-за погодных условий. В итоге завершить ремонт крыши планировалось к 25 сентября. Но все планы нарушил сильный ливень в краевой столице 8 сентября. Часть кровли как раз разобрали, накрыли целлофаном, и вдруг пошел дождь. Пленка не сдержала массу воды.

- Подрядная организация, которая ремонтировала крышу, возьмет на себя восстановление причиненного ущерба. Работы запланированы на осенние каникулы, - отметил Алексей Некрасов.

По предварительной оценке нанесен ущерб учебным кабинетам, но мебель и оборудование не пострадали. В здании потребуются текущие работы.

Ранее «Комсомолка» писала, что непогода продолжает испытывать Краснодар на прочность. Буквально два дня назад на город обрушился сильный ливень, который подтопил дороги. На один день природа взяла реванш, а 8 сентября снова вернулась стихия - в кубанской столице хлынули дожди. На улицы города вышли 22 единицы специализированной техники, мэрия получила 24 заявки на откачку воды с проезжей части.