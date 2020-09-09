Коронавирус в Краснодарском крае на 9 сентября 2020 года: стало известно, когда откроют кинотеатры

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 9 сентября 2020 года. Фото: администрации края.

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за новостями о коронавирусе в Краснодарском крае. По последним данным, в регионе 90 новых случаев заражения, шесть положительных тестов на коронавирус получили дети от 4 месяцев до 16 лет. Всего же с начала пандемии заболели 12 020 человек.

- Выздоровели 9696 пациентов, в том числе за последние сутки 37 человек, - говорят в оперативном штабе региона.

За минувшие сутки шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались.

- В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 34 больных, еще пять – на ЭКМО, – сообщили в министерстве здравоохранения края.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, обстановка в крае стабильная, информация о новом карантине, который регулярно появляется в соцсетях, - всего лишь слухи. Более того, глава региона собирается озвучить ряд новых послаблений режима.

- С Роспотребнадзором сейчас смотрим, какие еще послабления можно ввести, - сказал губернатор.

Ожидается, что в ближайшее время в Краснодарском крае вновь разрешат собирать концертные площадки и посещать кинотеатры. Хороших новостей ждем после 18 сентября - именно до этого дня продлили режим повышенной готовности.

А тем временем в Адыгее ситуация с распространением коронавируса в Адыгее стабильная, но напряженная. Эксперты считают, что обстановка может усложниться в связи с сезонной заболеваемостью. Министерство образования республики также добавляет, что в 11 школах классы закрыты на карантин, то есть 371 ученик занимается сейчас дистанционно. Такое обучение продлится две недели.

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