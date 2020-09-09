Последствия ливня в Краснодаре устраняют больше 12 часов

Фото: krd.ru

Утром 9 сентября муниципальные службы продолжают ликвидировать последствия ливня в Краснодаре, который прошел 8 сентября. Непогода доставила хлопот не всем горожанам. Пока жители центра слушали раскаты грома, дождь лил в Комсомольском микрорайоне и Пашковском жилом массиве. Ливневки с большим количеством воды не успевали справляться, потому улицы здесь подтопило.

Под водой оказалась и улица Уральская, по которой с трудом ехали машины. Именно здесь сейчас продолжает работать водооткачивающая техника.

- Поздно вечером и ночью поступили новые заявки от горожан по подтоплению дорог и придомовых территорий, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.

Один из самых проблемных участков – улицы Уральская от 30-й Иркутской Дивизии до 1-го мая. Всю ночь на этом отрезке откачивали дождевую воду.

- Как только работы будут закончены, специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта проведут обследование участка, чтобы выяснить причину подтопления, - добавляют в мэрии Краснодара.

Предположительно, это произошло из-за засорения дождеприемных решеток опавшей листвой.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре ливень затопил здание школы № 68. Дождевая вода проникла в шесть учебных кабинетов на третьем этаже, актовый зал и спортзал. Ее уже откачали, но заниматься в школе нельзя, пока не проверят электропроводку.

БУДЬ В КУРСЕ

Метеорологи не обещают улучшения погоды и советуют не убирать зонты. Ближайшие прогнозы синоптиков говорят о том, что 9 сентября в Краснодарском крае и в бассейне Кубани пройдут сильные дожди, грозы и град. Ветер местами усилится до 18 метров в секунду.

ВАЖНО!

В случае ЧС в мэрии советуют звонить по номеру 8 (861) 214-33-36 или по телефону 112.