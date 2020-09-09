Поврежденную дождем лестницу «800 ступеней» в Анапе отремонтировали

После непогоды по лестнице стало опасно ходить. Фото: администрации Анапы.

Одна из самых известных достопримечательностей Анапы - лестница «800 ступеней», что находится в Су-Псехе. Посетить ее мечтают все туристы, приезжающие на Черноморское побережье. А уж сколько желающих покорить это сложный спуск. Ведь отсюда открываются невероятные виды на море и Кавказский горный хребет.

Фото: администрации Анапы.

Те, кто ни разу не видел эту достопримечательность, думают, что это прямая каменная лестница, ведущей вниз. На самом же деле она стальная, имеет перилы для более удобного спуска или подъема. Правда, на днях стало известно, что ливень серьезно нарушил планы отдыхающих, которые хотели сделать здесь снимки.

Из-за сильного дождя произошел камнепад. Один из булыжников рухнул вниз и повредил ограждения. Из-за этого на лестнице стало небезопасно находиться, а спуск к морю стал большим риском.

Местные жители и гости курорта гадали, что же будет дальше. Дело в том, что эту лестницу построило частное лицо. Тем не менее за ремонт взялась местная администрация. Причем починили все достаточно быстро.

Фото: администрации Анапы.

- Повреждения были несерьезные. Поэтому рабочие смогли все отремонтировать буквально за один рабочий день, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы. - Сейчас лестница полностью восстановлена.

Фото: администрации Анапы.

Стоит сказать, что муниципальным службам помогли и спасатели. Они доставили специалистов, материалы и оборудование для устранения повреждений.

- Передвижение по лестнице «800 ступеней» вновь свободно и безопасно для анапчан и гостей города, - добавляют в пресс-службе «Службы спасения» Анапы.