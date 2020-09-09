«Елка с нас, дизайн - ваш»: в мэрии Краснодара приняли предложение украсить новогоднюю красавицу модно

Елка решил нарядить один из жителей Краснодара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На дворе едва не +30, а горожане уже задумались о Новом годе. Не успеем оглянуться - декабрь, говорят они. Впору подумать об убранстве главной городской красавицы.

- В прошлом году я раскритиковал то, как наша елка украшена, - заявил горожанин Алексей Кравченко, - из года в год одно и то же. Я готов вместе со своей командой за наш счет стильно украсить ее.

Дизайн главной городской елки раскритиковали. Фото: krd.ru

В мэрии на замечание отреагировали и согласились объединить творческие усилия. Но от слов к делу пока никто так и не перешел.

- Я звоню в администрацию, там "морозятся", - пожаловался горожанин.

Тогда ответ взял градоначальник Евгений Первышов, лежащий в больнице с коронавирусом.

Каждый год ее собирают и разбирают рабочие. Фото: krd.ru

- Администрация "не морозится". Здесь явно произошло какое-то недоразумение, моё обещание всё ещё в силе, - написал мэр в своем телеграм-канале. - Как раз поручил закупить новую ёлку, так как старая пришла в негодность. Так что, Александр, если не передумали - ёлка с нас, дизайн и украшения с вас. Конечно, если дизайн одобрят жители.

Судя по оживленным спорам, краснодарцев этой зимой ждет что-то фееричное.