Треск и скрежет среди ночи: в Темрюке обрушился балкон с людьми

Фото мэрии Темрюка
ЧП в многоквартирном доме случилось в час ночи 9 сентября в Темрюке на улице Чернышевского, 26. Здесь обрушился балкон на третьем этаже.. В этот момент на балконе находились люди.
- Среди ночи мы услышали громкий треск и скрежет, мы очень испугались,- говорят жильцы дома.
В результате пострадали мужчина 29-летний мужчина и 7-летняя девочка . По предварительным данным, у молодого человека произошел перелом руки, он доставлен в больницу Сальска.
Фото ГУ МЧС по краю
Девочка с травмами и ушибами доставлена в стационар Новороссийска.
Дом, в котором обрушился балкон, построен в 1964 году . По данным местных властей, сейчас в нем проживают более 70 человек, из них 19 несовершеннолетних.
Обстоятельства случившегося ЧП выясняются. Возможно, старые плиты просто уже не смогли выдерживать собственный вес.
Фото мэрии Темрюка
К выяснению обстоятельств происшествия подключилась полиция.
- По факту обрушения балкона организовано проведение проверки,- сообщает ГУ МВД по краю.