Треск и скрежет среди ночи: в Темрюке обрушился балкон с людьми

Фото мэрии Темрюка

ЧП в многоквартирном доме случилось в час ночи 9 сентября в Темрюке на улице Чернышевского, 26. Здесь обрушился балкон на третьем этаже.. В этот момент на балконе находились люди.

- Среди ночи мы услышали громкий треск и скрежет, мы очень испугались,- говорят жильцы дома.

В результате пострадали мужчина 29-летний мужчина и 7-летняя девочка . По предварительным данным, у молодого человека произошел перелом руки, он доставлен в больницу Сальска.

Фото ГУ МЧС по краю

Девочка с травмами и ушибами доставлена в стационар Новороссийска.

Дом, в котором обрушился балкон, построен в 1964 году . По данным местных властей, сейчас в нем проживают более 70 человек, из них 19 несовершеннолетних.

Обстоятельства случившегося ЧП выясняются. Возможно, старые плиты просто уже не смогли выдерживать собственный вес.

Фото мэрии Темрюка

К выяснению обстоятельств происшествия подключилась полиция.

- По факту обрушения балкона организовано проведение проверки,- сообщает ГУ МВД по краю.