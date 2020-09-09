«Ласковая и добрая»: в Сочи отказываются от трехлапой кошки

Кошка Василиса ищет дом. Фото: приют помощи животным "Мягкие сердца"

За жизнь этой бело-серой красотки врачи боролись долго. К ветеринарам она попала в тяжелом стоянии – с переломом таза, бедра и рваными ранами. На кошку напали на улице собаки, отбивали ее всем двором одной из сочинских многоэтажек. В той схватке серьезно пострадала и лапа Василисы – так назвали мурлыку врачи.

- К сожалению, лапу спасти не удалось, ее пришлось ампутировать, - говорят в клинике, где лечили кошку.

Кошка Василиса ищет дом. Фото: приют помощи животным "Мягкие сердца"

А уже реабилитация заняла несколько месяцев – настолько серьезные были травмы. Когда же дело подошло к выписке, Василису забрала к себе одна девушка, но через несколько недель вернула. Сказала, что не может содержать Василису.

Кошке долгое время искали новый дом, ее брали разные люди на передержку, а потом возвращали. Когда время бесплатного проживания закончилось, Василисе оказалось некуда идти – от трехлапой кошки все просто отказывались, не хотели брать на себя ответственность за нее.

Кошка Василиса ищет дом. Фото: приют помощи животным "Мягкие сердца"

- А ведь Василиса – ласковая и добрая, она уже привыкла жить без одной лапы и не чувствует себя ущербной, - говорит волонтера сочинского центра «Мягкие сердца» Полина Пророкова. – Она очень активная, нежная и в то же время по-своему спокойная. В неи столько любви и нежности, которую она готова дарить своему человеку.

Кошка привита, обработана от паразитов, стерилизована и приучена к лотку. Она ест сухой корм.

Сейчас кошка находится на платной передержке – волонтеры заплатили за нее 2000 рублей до конца сентября. Но потом ей снова надо будет искать место.

Если вам нужен добрый и ласковый друг, возьмите Василису к себе. Она подарит много любви и нежности! Это очень послушная и милая кошка. Звоните по телефону 8-918-303-11-83, Полина