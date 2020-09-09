«Жена пропала, помогите!»: в Сочи осудили мужчину, который после убийства супруги «помогал» искать ее тело

Свою вину мужчина признал частично.

Это трагедия произошла еще летом прошлого года в Сочи. Тогда весь город был поднят на уши после пропажи женщины. 18 августа 2019 года в соцсетях волонтеры и просто неравнодушные распространяли ориентировку на пропавшую 45-летнюю Светлану Баблидзе. Об исчезновении женщины первым сообщил супруг.

- Прошу, помогите найти супругу! - писал 47-летний Константин у себя на странице. - Последний раз ее видели рядом с магазином «Мастерок». После этого телефон выключается, и никакой связи с ней нет.

Родственники пропавшей не находили себе места - никто не понимал, куда она могла исчезнуть. Пока близкие и друзья рвали на себе волосы, муж изображал горе и путал следствие. Он активно участвовал в поисках супруги, не уставал благодарить волонтеров, которые каждый день прочесывали огромную территорию.

Светлана работала преподавателем музыки в детском саду.

По ложному следу правоохранителей он водил две недели. В ночь на 1 сентября истерзанное тело женщины обнаружили на дне оврага в селе Красная Воля, почти в трех часах езды от того места, где якобы пропала Светлана. Мужчина, по всей видимости, надеялся, что так далеко искать человека не будут, но ошибся.

Женщину искали несколько недель, но живой найти ее не удалось.

Приехав на место, судмедэксперты сразу заявили - смерть женщины насильственная, и наступила она две недели назад. Как раз в то время, когда супруг объявил о ее пропаже. Следователи завели уголовное дело, начались разбирательства, в итоге на одном из допросов «актера» раскусили - Константин сознался в убийстве. А накануне он предстал перед судом.

Никто из родных не мог поверить в то, что со Светланой расправился муж.

- Установлено, что в ночь на 16 августа подсудимый вместе со своей супругой находились на пляже в Хостинском районе, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - Во время конфликта мужчина задушил жену, после чего перевез ее тело в лес, где оставил.

В судебном заседании подсудимый вину признал частично. Он уверял, что убил жену по неосторожности.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет и 9 месяцев лишения свободы, - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю. - Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Правда, пока приговор в законную силу не вступил. А значит решение суда мужчина еще может обжаловать.