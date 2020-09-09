День края 2020 в Краснодаре: публикуем программу мероприятий

Фото: администрации Краснодарского края.

В кубанской столице, как и на всей территории края, продолжает действовать режим повышенной готовности. Как минимум до 18 сентября все массовые гуляния и концерты под запретом. Поэтому отметить день образования Краснодарского края в этом году решили иначе. Рассказываем, что запланировали для жителей Кубани.

13 сентября регион отметит 83-ю годовщину в новом онлайн и оффлайн-формате. К этому дню празднично оформят центральные улицы, площади, зоны отдыха городов и станиц Кубани. А еще будут раздавать ленты, флажки и шары в цветах кубанского триколора.

– В рамках праздника с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм пройдут десятки онлайн-акций, выставок, лекций, флешмобов, викторин, квестов, концертов и челленджей, – рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте внутренней политики края.

В больницах и поликлиниках региона откроются выставки фотографий «Герои Кубани». Люди смогут увидеть портреты тех, кто ежедневно борется с коронавирусом и спасает сотни жизней.

Кроме того, в социальных сетях запустят челлендж «Кубани-83» и флешмоб «Любовь моя, Кубань».

- В казачьих кадетских корпусах организованы тематические занятия, направленные на изучение военного и культурного наследия, жизни знаменитых кубанцев, - добавляют в администрации региона. - В муниципалитетах пройдет онлайн-киноакция «Край легенд и свершений».

Также в учреждениях культуры региона пройдут тематические выставки об истории Кубани и музейные уроки. Архивы проведут онлайн-выставки документов об истории образования региона.

- Празднику посвятят большое количество ярких акций и флешмобов – песенный марафон по улицам Краснодара и флешмоб Кубанского медицинского университета «Я люблю Кубань», - продолжают рассказывать в администрации Краснодарского края. - Студенты выстроятся на территории вуза в фигуры в виде сердца и соответствующей надписи.

Состоятся и концерты, правда, в интернете. Трансляции праздничных выступлений проведут в соцсетях Краснодарское творческое объединение «Премьера» имени Гатова и филармония имени Пономаренко.

КСТАТИ

Для краснодарцев проведут экскурсию в день образования края

13 сентября горожане могут попасть на двухчасовую экскурсию по городским зданиям и территориям, приуроченную к 83-летию со Дня образования Краснодарского края. Называется она «Обратно в СССР». Прогулявшись по знакомым улочкам вместе с гидом, жители кубанской столицы узнают, как менялась жизнь в Краснодаре городе с момента образования края.

- Мы расскажем, как развивались промышленная, торговая, туристическая и строительная отрасли, здравоохранение, образование, культура и сельское хозяйство, — говорит директор Туристско-информационного центра Марина Шарапова. – Кроме того, экскурсовод поведает о том, как проходило восстановление краевой столицы после Великой Отечественной войны, менялся облик города, появлялись новые здания.

Жители и гости города также узнают об известных личностях, которые внесли вклад в развитие Кубани.

В экскурсионный маршрут включат краевую филармонию имени Г.Ф. Пономаренко, здание администрации региона, Краснодарский Дом книги, сквер имени Г.К. Жукова, Краснодарский краевой театр кукол, здания Музыкального театра «Премьера», Крайпотребсоюза и Кубанского казачьего хора.

Сбор экскурсионной группы начнется в 10:00 около здания краевой филармонии на улице Красная, 55. Продолжительность программы - два часа.

- Экскурсия будет проходить с учетом всем санитарных требований Роспотребнадзора: участникам выдадут средства индивидуальной защиты, будет соблюдаться социальная дистанция, - говорят в городской администрации.

Правда, количество участников экскурсии не должно превышать 35 человек. Поэтому поспешите записаться по телефону: 8 (861) 218-97-77.