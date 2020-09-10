Слушаем джаз и смотрим фильм под звездами: Куда сходить жителям Краснодарского края в сентябре

Выбираем досуг на любой вкус. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По ушедшему лету скучать не стоит. Осень тоже будет богата на различные события. «Комсомолка» рассказывает, как отвлечься от наступивших сентябрьских будней и с удовольствием провести время с семьей.

Попасть на выступление любимого музыканта и услышать приятные уху мелодии – как же этого не хватает. Сейчас, когда в регионе действует режим повышенной готовности, массовые мероприятия в ДК и музыкальных залах под запретом. Но все-таки Роспотребнадзор сообщил хорошие новости для тех, кто соскучился во время пандемии по джазу.

Международный фестиваль Игоря Бутмана Sochi Jazz Festival эпидемиологи провести разрешили. Правда, попросили организаторов соблюдать некоторые требования.

В частности, мероприятие, которое станет уже одиннадцатым по счету, в этом годе пройдет в формате «open-air».

- Выступления запланированы на улице Навагинской и площади Флага, а основные вечерние концерты состоятся в «Фестивальном», - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинской администрации.

Фото: sochijazz.com

КОНКРЕТНО

Когда можно попасть на бесплатные концерты

24 сентября

Время: 17:00-22:00

Адрес: Площадь Флага на улице Навагинской.

Кто выступит: Биг-Бэнд «Сочи», биг-бэнд имени Георгия Гараняна из Краснодара, уральский диксиленд Игоря Бурко, джаз-оркестр имени Кима Назаретова из Ростова, оркестр Академии Джаза из Москвы.

Время: 21:00-00:00

Адрес: ул. Черноморская, 5, клуб BBSea Официальный Джем-сейшн (длительная импровизация музыкантов ) фестиваля с Олегом Бутманом.

25 сентября

Время: 17:00-19:00

Адрес: Площадь Флага на улице Навагинской.

Открытые концерты, на которых выступит оркестр Академии Джаза и квинтет Антона Горбунова.

26 сентября

Время: 17:00-19:00

Адрес: Площадь Флага на улице Навагинской.

Открытые выступления Анны Бутурлиной и ее группы, а также уральского диксиленда.

Какие концерты пройдут платно

25 сентября в 19:00

Адрес: Концертный зал «Фестивальный», улица Орджоникидзе, 5 Кто выступит: Валерий Сюткин и «Light Jazz», Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Стоимость билетов от 1500 до 3500 рублей.

26 сентября в 19:00

Адрес: Концертный зал «Фестивальный», улица Орджоникидзе, 5 Кто выступит: Сергей Мазаев, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Fantine, Олег Аккуратов.

Стоимость билетов от 1500 до 3500 рублей.

КСТАТИ

Краснодарцы могут посмотреть кино под звездами

В торговых центрах из-за коронавируса по-прежнему закрыты все кинозалы. Но зато посмотреть фильмы и похрустеть попкорном можно в своей машине. Кто как не вы знает, что там чисто и безопасно?

Бесплатные киносеансы проходят на парковке торгового центра «Мега», куда могут заехать все желающие. Площадка для показа оборудована большим экраном стереосистемой для более комфортного просмотра.

- На сеансы не нужно будет регистрироваться, достаточно приехать и занять свободное место, - говорят организаторы. - На каждый сеанс смогут попасть до 35 машин.

С собой, кстати, вы можете прихватить перекус.

Показывать фильмы будут до 12 сентября включительно. Сеансы проходят в 20:00 и в 22:00.

Адрес: Тургеневское шоссе, 27, парковка «Мега-Адыгея».

Цена: бесплатно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Жители города могут попасть на выставку «Мир русской деревни»

Она заработала в Краснодарском музее имени Коваленко.

- В экспозицию вошли работы периода 19 - начала 20 веков известных русских художников: Михаил Зощенко, Василия Поленова, Владимира Федоровича, Николая Харитонова и других мастеров изобразительного искусства, - рассказывают в музее. - В своих произведениях художники открыли красоту русских деревень и просторов полей, а также привлекательность сельских жителей и их быта.

Фото: музея им. Коваленко.

Выставка открыта для всех желающих до 20 сентября 2020 года. Количество посетителей – не более 5 человек, с обязательным соблюдением социальной дистанции 1,5-2 метра. С собой захватите защитную маску.

Адрес: ул. Красная, 13

Телефон для предварительной записи: 8 (861) 268-09-00 (понедельник – пятница с 10:00 до 17:00).

8 (861) 268-09-77 суббота, воскресенье с 10.00 до 16.00; Стоимость билета - 200 рублей.