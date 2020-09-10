День города Новороссийска 2020: программа праздничных мероприятий

Фото: администрация Новороссийска

Новороссийск отпразднует 182-й день рождения. Также в городе отметят 77-ю годовщину разгрома фашистов. В честь этого с 12 по 16 сентября запланированы мероприятия. Публикуем полную афишу на День города Новороссийска 2020.

Увы, коронавирус по-прежнему не позволяет устраивать массовые гуляния в Краснодарском крае. Режим повышенной готовности пока не отменен, а значит все установленные запреты, в том числе на проведение концертов с большим количеством людей, сохраняются.

- 12 сентября в 09:00 на Форумной площади возложат цветы к памятнику Основателям, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Новороссийска. - В 11:00 в Городском Дворце культуры вручат сертификаты о внесении имен на Доску почета.

В 17:00 для жителей города-героя устроят выступление творческие коллективы Новороссийска. Посмотреть его можно будет в соцсетях. В 18:00 начнутся концерты во дворах города.

В 22:00 небо над Новороссийском засверкает - над городом взорвутся салюты и фейерверки. Кстати, увидеть красочное шоу можно понаблюдать и из окон своих квартир - говорят, что видно будет из любого уголка города.

- С 12 по 13 сентября в сквере Черняховского будет работать выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел, - уточняют в мэрии города-героя.

13 сентября с 09:00 до 18:00 пройдут праздничные программы во дворах внутригородских районов. В 17:00 в соцсетях начнется трансляция онлайн-концерта «Многонациональный Новороссийск».

16 сентября на Площади Героев возложат венки и цветы к мемориальной стене. Начало церемонии в 09:00.

- В 11:00 на кладбище Кабахаха будут перезахоронены останки воинов Великой Отечественной войны, - добавляют в администрации Новороссийска.