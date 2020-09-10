«Люба всегда права»: Любовь Успенская оценила развитие Краснодарского края

Скрин: @uspenskayalubov_official

Звезда русского шансона Любовь Успенская поделилась впечатлениями о развитии Краснодарского края.

- Так как я певица гастролирующая, я часто бываю в разных городах нашей большой страны и вижу, что наши регионы всё-таки меняются в лучшую сторону, - рассказала певица.

Известная эстрадная исполнительница оценила гостеприимство Кубани, где ее всегда встречают по-особенному тепло. - В этом году, в связи с пандемией, границы были закрыты и очень многие выбрали наши курорты, в том числе и я, - призналась Любовь Успенская. - Смотрела, сравнивала. Замечания конечно есть, но прогресс на лицо. Качество жизни заметно улучшилось. Она часто бывает в Сочи и Адлере и считает, что уровень этих курортов очень высокий. При этом не отстает Геленджик и Анапа.

- Безусловно, локально есть проблемы с сервисом, но я уверена это дело времени. И после отъезда из Краснодарского края, мне каждый раз очень хочется поскорее вернуться туда снова, - отметила звезда русского шансона.

Переезжая из города в город во время туров, певица обратила внимание на качество дорог.

- Могу точно сказать, что дороги в этих местах - одни из самых лучших в стране, а инфраструктура стремительно развивается, - считает исполнительница. - Хочу подчеркнуть безумно приятный лично для меня пункт, к культуре на Кубани особенное отношение: за 5 лет отремонтировано огромное количество объектов культурного наследия нашей страны (около 400). Это невероятно ценно для меня, как для творческой личности.

По ее словам, столицу региона сегодня просто не узнать. Приезжая на гастроли, певица каждый раз замечает что-то новое: архитектурные преобразования, парки и скверы, развязки, новые районы, - заключила Любовь Успенская.

«Люба всегда права» - так называется новая популярная композиция эстрадной исполнительницы. Не поспоришь!

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