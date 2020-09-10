Коронавирус в Краснодарском крае на 10 сентября 2020 года: нового карантина не будет

Коронавирус в Краснодарском крае: последние новости на 10 сентября

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за новостями о коронавирусе в Краснодарском крае.

По последним данным, на 10 сентября в регионе 87 новых случаев заражения, новые случаи зафиксировали в 30 муниципалитетах.

Общее количество заболевших коронавирусом в Краснодарском крае превысило 12 тысяч человек. Столь большое число пугать не должно, 9743 пациента уже выписаны с выздоровлением, из них 47 – за последние сутки.

– 205 человек с COVID-19 умерли. 37 заболевших сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще пять находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации в краевой больнице №1, – сообщили в министерстве здравоохранения края.

Не все заболевшие коронавирусом в Краснодарском крае находятся в стационарах. Лечение в больницах продолжают 3856 человек, еще 4238 жителей находятся дома под наблюдением в поликлиниках.

В Краснодарском крае до 18 сентября действует режим повышенной готовности. При этом эпидситуацию специалисты называют стабильной. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что не видит оснований для введения нового карантина, развеяв слухи, распространяемые в чатах среди жителей Кубани. Более того, в ближайшее время будут озвучены новые послабления действующих ограничений.

На побережье продолжается курортный сезон – погода и температуря морской воды позволяют полноценно отдыхать.

Коронавирус в Анапе 10 сентября 2020

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Коронавирус в Сочи 10 сентября 2020

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Коронавирус в Геленджике 10 сентября 2020

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Коронавирус в Туапсе 10 сентября 2020

В Туапсинском районе за минувшие сутки заболели два человека.

Коронавирус в Ейске 10 сентября 2020

В Ейском районе за последние 24 часа положительных тестов на коронавирус не зарегистрировано.