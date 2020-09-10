Список завершенных долгостроев в Краснодарском крае 2020: центры и спортшколы не сдавались десятилетиями

В Приморско-Ахтарске восстановили спортшколу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани с начала 2020 года ввели в эксплуатацию девять долгостроев. На очереди еще больше ста проблемных домов. Но на особом счету в этом списке завершенных долгостроев в Краснодарском крае 2020 социальные объекты.

Такие как,

- перинатальный центр в Сочи,

- плавательный бассейн на территории краснодарского лицея № 90 в Юбилейном микрорайоне (открылся в июле 2020 года, Начинали строить в 2012 году),

- очистные сооружения (водопровод) в Успенском районе,

- спорткомплекс «Олимп» в Тбилисском районе. Открылся в марте 2018. Не могли достроить с 2013.

- спортивный комплекс с плавательный бассейном в Калининском районе. К проектированию приступили в 2007 году. Объект ввели в эксплуатацию в декабре 2018 года.

- спортивный комплекс с плавательный бассейном в Крымском районе. С 2013 года велось строительство. В январе 2020 года ввели в эксплуатацию.

- воздухоопорный универсальный спортивный комплекс в Старощербиновской. Решение о возведении спортцентра было принято еще в 2010 году, по поручению губернатора достроили в 2016.

- социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Жаворонок» в Ленинградском районе – завершены строительно-монтажные работы, ведется сдача в эксплуатацию. Строился с 2007 года.

- в Приморско-Ахтарске восстановлена детско-юношеская спортивная школа. В 2012 году помещения были признаны аварийными, воспитанников перевели в физкультурно-оздоровительный центр города. В 2017 году в старом здании произошел пожар – кровля, деревянные перекрытия были практически уничтожены. Местные жители обратились за помощью к губернатору. В феврале 2020 спортшколу открыли.

- в 2019 году открылся филиал апшеронского детского оздоровительного лагеря, расположенного в Анапе. Лагерь не принимал детей с 2013 года.

- в этом году завершатся строительно-монтажные работы на акушерско-гинекологическом корпусе в Кореновском районе. Начали его строить в 2013 году.

На Кубани с начала 2020 года ввели в эксплуатацию девять долгостроев-жилых домов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кроме того, сейчас в списке проблемных объектов находятся 275 домов. Самый крупный долгострой – ЖК «Свобода» в Краснодаре, здесь более 600 квартир. Идет работами с главами районов и застройщиками по недопущению появления новых проблемных объектов.