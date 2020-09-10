Партия «Новые Люди»: Не нужно игнорировать день голосования – выбор есть!

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Событие для жителей кубанской столицы значимое — от принятых решений в день голосования будет зависеть то, как город будет жить следующие пять лет.

По аналогии с летним голосованием по поправкам к Конституции нынешнее голосование будет длиться три дня: с пятницы 11 сентября по воскресенье 13 сентября.

Почему не нужно игнорировать выборы, и как заинтересовать молодежь политикой — об этом рассказал лидер краснодарских «Новых Людей» Никита Сиразетдинов.

«На самом деле, молодежь очень интересуется политикой. Не всегда молодым людям дают действительно проявить себя в этом направлении. И это серьезное упущение. Мы взяли на себя миссию — представить городу и стране новых политиков. В наших рядах сейчас много сторонников с горящими глазами, с яркими идеями, с желанием что-то менять. Не ломать, а именно менять. Поступательно, но планомерно. С этим активом мы идем на выборы в Краснодаре.

Если мы не сделаем выбор, его сделают за нас

«Зачем ходить на выборы, если все уже давно решено, и голосовать все равно не за кого?» — такое мнение нам навязывают последние годы, но оно в корне не верное.

Во-первых, именно депутаты городской Думы принимают решение о точечной застройке, строительстве новых школ и детских садов, о сохранении парков и аллей, о доступности медицинского обслуживания. Именно городская Дума определяет облик нашего города и распределяет бюджет на городские нужды.

Во-вторых, если мы не сделаем свой выбор, его сделают за нас.

Мы, команда «Новых Людей» Краснодара, обращаемся именно к тем, кто разочаровался в старых партиях, но понимает, что обществу нужны перемены.

Долгие годы в городской Думе Краснодара заседают одни и те же люди. Они привыкли жить по инерции, они не хотят ничего менять, у них уже есть все, что им нужно. Но нужно ли это краснодарцам?

В некоторых районах города фактически отсутствует инфраструктура, город погряз в бетонных коробках, дорожные развязки не справляются с объемом транспорта, зеленые насаждения вырубаются под застройку, а канализационные стоки текут прямо в Кубань.

Перемен не будет, пока нынешние депутаты остаются в своих креслах.

Не нужно бояться что-то изменить. Не нужно опасаться, что за этим последует порицание или осуждение. Только нам самим решать, каким будет будущее ваших детей. Запрос на обновление системы давно назрел в обществе. Но долгое время не было той политической силы, которая могла бы предложить разумные взвешенные перемены.

Теперь выбор есть. Это партия «Новые Люди».

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Новые люди — новый формат политики.

Мы ведем на выборы сильную команду молодых кандидатов. В наших рядах экологи, педагоги, врачи, общественники и предприниматели – за каждым из них стоит социальный капитал – их проекты. И никаких пустых обещаний! «Новые Люди» идут на выборы первый раз. У нас нет бывших сторонников или перебежчиков из других партий. «Новые Люди» — абсолютно новый формат политики.

Наша программа призвана дать обществу новую, современную власть – открытую и заинтересованную, без отголосков старой системы.

«Новые Люди» выступают за сохранение финансов в регионах: если деньги заработаны краснодарскими компаниями, пусть они работают на благо города и края.

«Новые люди» считают, что необходимо создавать новые рабочие места для людей, обеспечивать условия для достойного дохода. И частный бизнес может частично взять на себя эту задачу. Хватит тратить миллиарды на поддержку непопулярных режимов в других странах – эти деньги нужны в Краснодаре, здесь и сейчас.

Если вы никогда не принимали участия в выборах только потому, что не доверяете набившим оскомину партиям, пришло время прийти на избирательный участок. «Новые люди» — дебютанты в политике, но мы — всерьез и надолго.

Люди Важнее

Мы призываем всех жителей Краснодара прийти 13 сентября на избирательные участки и сделать выбор за новое общество, построенное современными и ответственными людьми. Одним из которых может стать каждый, присоединившись к команде «Новых Людей».

Голосуйте за комфортный и удобный для жизни Краснодар, за обучение в одну смену, за медицину без поборов, за инфраструктуру в микрорайонах, за зелёные аллеи и парки, детские садики, чистые улицы – всем этим в нашем городе готовы заняться «Новые люди». Нужна лишь возможность!

Пора выбрать НОВУЮ городскую Думу.

Партия «Новые Люди» №1 в избирательном бюллетене.

Оплачено из средств избирательного фонда Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»