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Общество

Партия «Новые Люди»: Не нужно игнорировать день голосования – выбор есть!

13 сентября 2020 года в Краснодаре пройдут выборы в городскую Думу
Иван Егоров
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Фото предоставлено партией «Новые люди».

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Событие для жителей кубанской столицы значимое — от принятых решений в день голосования будет зависеть то, как город будет жить следующие пять лет.

По аналогии с летним голосованием по поправкам к Конституции нынешнее голосование будет длиться три дня: с пятницы 11 сентября по воскресенье 13 сентября.

Почему не нужно игнорировать выборы, и как заинтересовать молодежь политикой — об этом рассказал лидер краснодарских «Новых Людей» Никита Сиразетдинов.

«На самом деле, молодежь очень интересуется политикой. Не всегда молодым людям дают действительно проявить себя в этом направлении. И это серьезное упущение. Мы взяли на себя миссию — представить городу и стране новых политиков. В наших рядах сейчас много сторонников с горящими глазами, с яркими идеями, с желанием что-то менять. Не ломать, а именно менять. Поступательно, но планомерно. С этим активом мы идем на выборы в Краснодаре.

Если мы не сделаем выбор, его сделают за нас

«Зачем ходить на выборы, если все уже давно решено, и голосовать все равно не за кого?» — такое мнение нам навязывают последние годы, но оно в корне не верное.

Во-первых, именно депутаты городской Думы принимают решение о точечной застройке, строительстве новых школ и детских садов, о сохранении парков и аллей, о доступности медицинского обслуживания. Именно городская Дума определяет облик нашего города и распределяет бюджет на городские нужды.

Во-вторых, если мы не сделаем свой выбор, его сделают за нас.

Мы, команда «Новых Людей» Краснодара, обращаемся именно к тем, кто разочаровался в старых партиях, но понимает, что обществу нужны перемены.

Долгие годы в городской Думе Краснодара заседают одни и те же люди. Они привыкли жить по инерции, они не хотят ничего менять, у них уже есть все, что им нужно. Но нужно ли это краснодарцам?

В некоторых районах города фактически отсутствует инфраструктура, город погряз в бетонных коробках, дорожные развязки не справляются с объемом транспорта, зеленые насаждения вырубаются под застройку, а канализационные стоки текут прямо в Кубань.

Перемен не будет, пока нынешние депутаты остаются в своих креслах.

Не нужно бояться что-то изменить. Не нужно опасаться, что за этим последует порицание или осуждение. Только нам самим решать, каким будет будущее ваших детей. Запрос на обновление системы давно назрел в обществе. Но долгое время не было той политической силы, которая могла бы предложить разумные взвешенные перемены.

Теперь выбор есть. Это партия «Новые Люди».

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Новые люди — новый формат политики.

Мы ведем на выборы сильную команду молодых кандидатов. В наших рядах экологи, педагоги, врачи, общественники и предприниматели – за каждым из них стоит социальный капитал – их проекты. И никаких пустых обещаний! «Новые Люди» идут на выборы первый раз. У нас нет бывших сторонников или перебежчиков из других партий. «Новые Люди» — абсолютно новый формат политики.

Наша программа призвана дать обществу новую, современную власть – открытую и заинтересованную, без отголосков старой системы.

«Новые Люди» выступают за сохранение финансов в регионах: если деньги заработаны краснодарскими компаниями, пусть они работают на благо города и края.

«Новые люди» считают, что необходимо создавать новые рабочие места для людей, обеспечивать условия для достойного дохода. И частный бизнес может частично взять на себя эту задачу. Хватит тратить миллиарды на поддержку непопулярных режимов в других странах – эти деньги нужны в Краснодаре, здесь и сейчас.

Если вы никогда не принимали участия в выборах только потому, что не доверяете набившим оскомину партиям, пришло время прийти на избирательный участок. «Новые люди» — дебютанты в политике, но мы — всерьез и надолго.

Люди Важнее

Мы призываем всех жителей Краснодара прийти 13 сентября на избирательные участки и сделать выбор за новое общество, построенное современными и ответственными людьми. Одним из которых может стать каждый, присоединившись к команде «Новых Людей».

Голосуйте за комфортный и удобный для жизни Краснодар, за обучение в одну смену, за медицину без поборов, за инфраструктуру в микрорайонах, за зелёные аллеи и парки, детские садики, чистые улицы – всем этим в нашем городе готовы заняться «Новые люди». Нужна лишь возможность!

Пора выбрать НОВУЮ городскую Думу.

Партия «Новые Люди» №1 в избирательном бюллетене.

Оплачено из средств избирательного фонда Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

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