Наконец появились те, кто будет заниматься проблемами Краснодара и решать их

Леонид Тихонравов

До сих пор тема выборов меня, как и многих, почти не интересовала. Все, казалось, как обычно - агитация, лозунги. Да и люди перестали верить в искренность и честность других, а также фраза, что твой голос имеет важность, вызывала лишь улыбку.

Так было всегда. Но не в этот раз. Сегодня в воздухе витает новое настроение. Ощущение этого нового пришло с людьми, которые решили выдвинуть свои кандидатуры. Что удивляет - многие сегодняшние кандидаты до сих пор были далеки от власти. Это обычные люди, которым не все равно. И их программы очень уж отличаются от тех, что были ранее. В них больше житейского, тех самых вопросов, которые действительно волнуют людей. Ощущение, что наконец проснулись те, кто действительно будет заниматься проблемами и решать их.

Не со всеми программами кандидатов мне удалось ознакомиться, но те, что попались на глаза, достойны внимания. Сейчас идет активная предвыборная работа, в рамках которой кандидаты посещают избирателей, проводят беседы, отвечают на вопросы. Как-то субботним днем я обратила внимание на небольшую группу людей в одном из районов Краснодара. Оказалось, перед собравшимися выступает молодой мужчина. Выглядит обычно и просто, и люди беседуют о своих проблемах и путях их решений. Выступающим оказался кандидат в депутаты Гордумы Краснодара по одномандатному избирательному округу № 18 Леонид Тихонравов. Я решила присоединиться и послушать. Вопросы были разные и очень житейские: дороги, покосы, вода, внимание властей, правовые нормы и прочие. Я и не заметила, как втянулась в эту беседу. «Чей-то выдвиженец!» - подумала я, и… оказалась неправа.

Собрание закончилось, а мое любопытство нет. Мы продолжили общение, уже сидя на лавочке. Именно в момент этого разговора с кандидатом, мне и пришла в голову мысль, что перемены-то уже настали. Вот они, здесь и сейчас. Во власть идут действительно неравнодушные люди, готовые и способные отвечать за свои слова. Не это ли надежда, та самая, которую все так ждали?

Леонид Тихонравов

В разговоре Леонид оказался вполне приятным собеседником. Бывший военный, отдавший службе 20 лет. Да не просто службе, а в войсках, связанных с ГК «Росатом». А затем руководящая военная должность по ядерному обеспечению. География, как у любого военного человека, обширная - Москва, Забайкальский край, Хабаровск. После службы - переезд в Краснодар. Спрашиваю, зачем ему это?

- Есть вещи, с которыми не согласен; есть вопросы, которые в состоянии решить; есть люди, которые нуждаются в этих решениях, - говорит Леонид Тихонравов. - Я понимаю, что могу, поэтому и выдвигаюсь. Мои задумки всем казались авантюрами и невыполнимыми мероприятиями, но я всегда доказывал обратное, так как считаю, что нет ничего невозможного.

Есть люди, которым не все равно. Леонид - из таких. Почему он проводит уроки лидерства для детей, будучи модератором общественной организации конкурса «Лидеры России» «Стремянка»? Эти уроки проводятся в школах и даже детских садах! А разве справедливо, что в школах бесплатное питание получают только ученики начальных классов? Остальные школьники чем отличаются? Он поднимает эти вопросы, потому что ему не все равно, кем и как вырастут наши дети.

Почему его беспокоят проблемы людей, живущих в СНТ? Потому что куча земель, уже обустроенных собственными силами садовых товариществ - это уже давно не дачи как таковые. Люди здесь живут и справедливо мечтают о переводе СНТ в ИЖС. И это действительно реально!

Я вот не задумывалась ранее, почему в отдельно взятых районах города отсутствуют парки, например в районе Витаминкомбината? Это же огромный район, разве нельзя выделить на это деньги из бюджета и сделать парковые зоны для людей? Эту идею Леонид Тихонравов тоже выдвигает в своей программе. И сколько кандидатов, а также уже избранных депутатов, задаются проблемой беспризорных животных? Единицы, как правило. Слова есть, а дела нет. У Леонида на этот счет своя позиция. Мало построить приют для содержания. Он не поместит всех беспризорных собак и котов. Самое время озадачиться гуманным методом - стерилизацией. Тем самым сократится популяция бездомных. Волонтеры с удовольствием подхватят эту идею. И деньги на такое благое дело также можно найти. Есть и вопросы об окружающей среде и экологии. И не просто вопросы, а конкретные и реальные предложения по решению проблем в этой области. Говорили мы долго. Я вдохновилась идеями, которые выдвигает в своей программе Леонид. Да, в воздухе витают перемены. Но пока мы молчим, их не будет. Для себя решила - поддержу непременно. Потому что пришло время что-то менять. И мой голос имеет значение.

«Есть желание - 1000 способов, нет желания - 1000 поводов» - эти слова Петра Великого - жизненный девиз Леонида Тихонравова. И как же я согласна с ними обоими!

Оплачено за счет средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в депутаты Городской думы Краснодара по одномандатному избирательному округу № 18 Тихонравова Леонида Валентиновича.