Эксперты сделали прогноз по явке на выборы в Краснодарском крае 13 сентября 2020

Кубанцы на выборах в сентябре будут голосовать три дня. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Накануне старта выборной кампании в губернаторы Краснодарского края и в депутаты советов муниципалитетов эксперты-политологи озвучили свои прогнозы по явке на избирательные участки в регионе.

- Явка на выборах складывается из нескольких факторов. Во-первых, это политические привычки регионов. Не секрет, что в России есть регионы с традиционной высокой, а есть с традиционно низкой явкой. К высокой явке относятся регионы Северного Кавказа, Краснодарский край. Москва, например, Питер, Екатеринбург – это регионы, где явка традиционно невысокая. Результаты выборов тому подтверждение, - рассказал "КП"-Кубань" Дмитрий Гусев, российский политолог и политтехнолог.

Кроме того, по словам эксперта, влиять на явку в Краснодарском крае будет и то, что в регионе пройдут в эти выходные и муниципальные выборы.

- В 38 из 44 муниципальных образованиях Краснодарского края будут избирать членов советов. Они характеризуются как раз мобилизацией сторонников кандидатов. Кандидаты имеют базы своих сторонников, и именно их они ведут целенаправленно на выборы., говорит Дмитрий Гусев.

Наблюдения этих процессов показали, что конкуренция на муниципальных выборах всегда высокая. А значит, избирательная активность тоже будет велика.

Еще один показатель возможного интереса кубанцев к будущему политической жизни региона или муниципалитета - это состоявшаяся явка на голосовании за поправки к Конституции. В сравнении с другими регионами Краснодарский край занял высокие позиции по этому показателю.

- Предполагаю, что на выборы в станицах народу придет гораздо больше, чем в крупных городах. Это тоже такая политическая традиция, - подчеркнул Гусев.

Напомним, выборы в регионе пройдут с пятницы по воскресение. Но 13 сентября - основной день голосования.