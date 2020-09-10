«Новые люди» в Краснодаре будут следить за честностью выборов

Фото предоставлено партией «Новые люди».

Как отметил лидер партии Алексей Нечаев во время круглого стола на тему «Выборы – 2020. Как не допустить нарушений закона», процесс выборов — это большое поле возможностей для искажения реальных итогов голосования. Партия «Новые Люди» призывает бороться за честность при голосовании на каждом избирательном участке, в каждой избирательной комиссии.

- В Краснодаре мы готовим около 700 наблюдателей от партии, которые будут следить за ходом голосования, - рассказал руководитель краснодарского регионального отделения «Новых Людей» Никита Сиразетдинов. – Все они прошли обучение, получили пошаговые инструкции, как действовать в той или иной ситуации. Также наши юристы разработали методические пособия на случай, если понадобиться что-то уточнить или вспомнить.

Наши наблюдатели готовы к проведению фото и видеофиксации на участках. При возникновении спорных моментов в штабе будет работать выездная бригада, готовая откликнуться и приехать на любой УИК. Да, это наши первые выборы, но мы очень серьезно подходим к вопросу прозрачности голосования.

Всего по России партия «Новые Люди» подготовила порядка 10 тысяч наблюдателей, нацеленных обеспечить честность и открытость в Единый день голосования. Они будут работать на 5383 участках. Каждый наблюдателей получит специальный пакет документов.

По словам лидера «Новых Людей», в дни выборов будет работать единый колл-центр по нарушениям, которым смогут воспользоваться представители любой партии, любой избиратель. Очень важно показать людям реальную картину выборов и точный подсчет голосов. При этом работники избирательных комиссий не должны видеть в партиях и наблюдателях от партии врагов. Они должны воспринимать их как коллег и партнеров.

10 причин проголосовать за «Новых людей»

Делают, а не говорят. За каждым кандидатом стоят реальные проекты.

По-настоящему, новые в политике люди: современные, местные и независимы.

Выступают против выведения денег в Москву. Заработанные в регионе деньги должны оставаться здесь.

Конструктивная оппозиция. Первые, кто делает, а не только критикует.

Будут обустраивать Краснодар, а не Сирию и Венесуэлу.

Только Новым людям есть дело до краснодарцев. Старой власти мы не нужны.

Требуют медицину для людей: без очередей и поборов.

Инфраструктура в микрорайонах должна появляться СРАЗУ при застройке.

Предлагают учебу в одну смену и качественное питание в школах.

Выступают против засилья ненужных чиновников: меньше бюрократии – больше действий.

Оплачено из средств избирательного фонда Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»