«Щенок задышал в кислородной маске»: спасатели реанимировали собаку, вынесенную из горящей квартиры

Собака едва не погибла в едком дыму. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

На глазах у жителей города Тимашевск в Краснодарском крае развернулась настоящая драма. Сегодня, 10 сентября, там случился пожар в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажки.

Вызванные по тревоге спасатели, вывели людей из задымленного подъезда и пошли в самое пекло.

- Горела квартира площадью в 80 квадратных метров. Дым отравил все соседние квартиры. Нами было задействованы сразу три звена газодымозащитников, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В одной из пылающих комнат пожарные нашли уже безжизненное тело хозяина. Мужчину спасти не удалось.

- Мы пошли этажом выше, проверяли все квартиры. Одна из них была заперта, но из-за двери раздавался едва слышный писк, - рассказывает "КП" - Кубань" замначальника пожарной части в Тимашевске Денис Логинов.

Спасатели вскрыли дверь и нашли в ней едва живого щенка. Он надышался угарными газами и еле дышал.

- Он был без сознания, - говорит пожарный. - Мы приняли решение надеть на него кислородную маску, какой обычно пользуемся сами.

Есть даже видео, где на маленькую мордочку натянули спасительный аппарат. А рядом крепкие мужики склонились над тельцем животного.

- Мы увидели, как мерно забилось его сердце. Он был жив, - продолжает Денис Логинов.

Он вызвал ветеринара к месту ЧП, которая позже обследовала щенка.

- Все вроде хорошо, - скромно отвечает Денис.

К слову, причины пожара и гибели человека сейчас выясняют следователи.

- Сейчас на месте продолжает работать следователь, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. В ходе поверки будут проведены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.