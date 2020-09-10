Эммануэль Маммана: «В России часто пьют водку»

Фото: официальный сайт футбольного клуба "Сочи"

Защитник футбольного клуба "Сочи" аргентинец Эммануэль Маммана рассказал об отношении к русским традициям.

- В России часто пьют водку. Мне такие напитки не нравятся, - отметил латиноамериканец. - Мне от водки может быть плохо.

Фото: @fc_sochi_fans

Футболист провел параллели между жизнью в Аргентине и в России.

- Лично мне больше нравится в Аргентине. Допускаю, что в России более спокойно и безопасно. Но Родина есть Родина, - признался спортсмен.

По его словам, к числу любимых городов относятся Санкт-Петербург, Москву и Сочи. Он сравнил российскую курортную столицу с Карибами.

- Пожалуй, я бы остался в Сочи. Здесь хороший климат. Солнце всегда светит, оно напоминает мне Аргентину. В России так много мест с суровым климатом, но Сочи — исключение. Как будто на Карибах, - поделился планами спортсмен.

А вот Грозный вызывает у футболиста страх.

- Не знаю, шокировал ли он меня или нет… Не могу подобрать слова. Речь идёт о Грозном. Этот город вызывает немного страха, - рассказал Эммануэль Маммана. - Каждый раз, когда мы туда едем, видно, что это очень сложный город, так что мне как-то не по себе.

Он рассматривает вариант остаться в России, как перспективный.

- Играть в России — почему бы и нет. Конечно, моей мечтой было бы оказаться в крупных командах Европы: «Барселона», «Реал Мадрид», «Манчестер Юнайтед», «Бавария». Но я не вижу совершенно ничего плохого в том, чтобы играть всю жизнь в России, - считает Эммануэль Маммана.

24-летний аргентинский спортсмен выступает в России с июля 2017 года. Он входил в десятку самых высокооплачиваемых футболистов «Зенита». Напомним, в футбольном сезоне 2020 Эммануэль Маммана провёл за ФК "Сочи" пять матчей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Эммануэль Маммана из тех, кто сочетает в себе нужный команде уровень и перспективу.