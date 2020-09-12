Затолкали в машину и увезли: на Кубани бизнесмена три дня держали в подвале из-за долгов

Все произошло у кафе на трассе в Динском районе.

Лихие 90-е, похоже, никуда не ушли. Утром на трассе в Динском районе около кафе «Тандыр» произошло нападение на мужчину. К заведению подъехала BMW «пятерка» с местными номерами. Очевидцы говорят, что машина была полностью затонирована – сколько человек сидит внутри, было не видно.

В какой-то момент из иномарки выбежали три человека, подбежали к мужчине, силком затащили в машину и увезли в неизвестном направлении. Все произошло так быстро, что сотрудники кафе даже не успели ничего сделать. Сразу после произошедшего они позвонили в полицию.

Подробности нападения стали известны позже, когда предполагаемых налетчиков задержали. Как удалось узнать «КП» - Кубань», на трассе похитили 70-летнего главу крестьянского хозяйства Анатолия Погодина (имена здесь и далее изменены – Авт.), который живет в станице Ладожской Усть-Лабинского района.

- Предпринимателя увезли в поселок Новоберезанский Кореновского района. Здесь в одном из частных домов его держали в течение трех дней, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – На протяжении этого времени у него требовали возвращения 500 000 рублей.

Нападавшие Анатолия Погодина не пытали – по крайней мере, он об этом не сообщил. Самих же злоумышленников удалось задержать. Среди подозреваемых, по данным «КП» - Кубань» трое жителей Тбилисского района и один – из Кореновского.

- Задержаны 42-летний ранее судимый за кражу мужчина, его 39-летний знакомый, который не привлекался законом, и 31-летний мужчина, отбывавший срок за разбой. Вместе с ними, по некоторым данным, участвовал и 44-летний мужчина, на счету которого грабеж, кража, нанесение побоев, а также статья за «хранение наркотиков», - говорит источник в правоохранительных органах. – О том, кто и какую роль выполнял, сейчас уточняется.

Расследованием сейчас занимается Следственный комитет.

Предприниматель задолжал миллионы рублей.

Предположительно, полмиллиона рублей Анатолий Погодин занял у коммерсанта, но так и не вернул. Когда терпение предпринимателя лопнуло, его решили припугнуть. О том, вернул ли он деньги после этого случая, неизвестно. Однако, как стало известно «КП» - Кубань», глава крестьянского хозяйства задолжал и государству. Согласно базе данных ФССП, за ним числится 24 исполнительных производства. Анатолий должен заплатить более 2,5 миллионов рублей в пользу физических и юридических лиц, 112 тысяч рублей за просроченный кредит и еще столько же различных налогов и пошлин, которые он не оплатил.