На Кубани 14-летняя школьница спасла из горящего дома своих младших братьев

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Горим, внученька, Просыпайся! – тормошила девочку 63-летняя бабушка, проснувшаяся ночью от запаха дыма.

Все случилось в станице Придорожной Каневского района. Около 23:16 полыхнул частный дом по улице Партизанской. Возгорание произошло со стороны внутреннего двора, где находился навес. В огненной ловушке оказалась многодетная семья.

14-летняя девочка вскочила с кровати, выбежала из комнаты и увидела, как огонь пожирает дом, а дым начинает заполнять комнаты.

Первое, о чем подумала Латифа Чурина, - надо спасать родных. Школьница сразу же побежала в самую дальнюю комнату, где спали ее мама Жанна, отчим Владимир, сестра Ангелина и два брата Руслан и Радмир. Она стала всех будить, но пока семья поняла, что произошло, в доме почти ничего не было видно.

- Огонь распространялся быстро, так как окон в доме не было из-за ремонта, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Испуганная мать спросонья тут же схватила Ангелину. Прикрыв ее собой, она побежала к выходу. Латифа же, не растерявшись, бросилсь спасать своих младших братьев.

Сначала девочка схватила годовалого Радмира. Малыша она передала маме через окно, после чего сама выпрыгнула на улицу. Но уже через секунду услышала плач - это был ее шестилетний братик Руслан. Поняв, что мальчик все еще находится в одной из комнат горящего дома, Латифа вновь запрыгнула в дом через окно. С трудом девочка пробиралась к ребенку - шла буквально на ощупь. Увидев сидящего в углу брата, она схватила его и побежала к выходу.

Только после того, как вся семья спаслась из пожара, Латифа расплакалась. Лишь сейчас она почувствовала страх, о котором забыла, когда речь шла о жизни ее братьев.

- Всех младших детей сразу же забрала к себе соседка, а Латифа осталась с родителями в ожидании скорой помощи и пожарных, - рассказывают в краевом ГУ МЧС. - Огонь охватил 48 квадратных метров площади. В 23:46 возгорание было полностью ликвидировано.

Огонь превратил дом многодетной семьи в пепелище. Но главное, что сейчас жизням и здоровью детей ничто не угрожает. Отважная Латифа не считает свой поступок героическим.

- Ну мы же живы, это главное, - говорит девочка.