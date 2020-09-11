Ростовка стоит, Яблоновский мост готовится: Где на выездах из Краснодара образовались огромные пробки

Пробки появились сразу на нескольких въездах в город. Фото: Евгения ОСТРАЯ

В пятницу, 11 сентября, на въездах в город образовались многокилометровые заторы. Водители пытаются принять ситуацию и смириться с ней, но у многих лопается терпения - на некоторых участках машины стоят «намертво». Рассказываем подробнее, где на выездах из Краснодара образовались огромные пробки.

По словам автомобилистов, постоять придется на выезде из города - со стороны 9 километра Ростовского шоссе собрались десятки машин. Движение здесь почти нет.

Красным «горят» и дороги на Ближнем Забадном Обходе. Здесь, по словам водителей, идут ремонтные работы.

Фото: Яндекс.пробки.

Гигантский затор образовался и на въезде в города в раойне Южного обхода. Начинается он от Джубгинского шоссе и заканчивается лишь у поселка Прикубанский.

Фото: Яндекс.пробки.

КСТАТИ

В Краснодаре с 11 сентября ограничили движение из-за строительства нового Яблоновского моста

ночью на пересечении улиц Захарова и Индустриальной на въезд в город со стороны автовокзала «Южный» останется только одна полоса.

- Подрядчик будет переустраивать коммуникации, расположенные под проезжей частью перекрестка, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии. - Работы планируются с 23:30 до 06:00 до 25 сентября.

Сужение, как говорят автомобилисты, приведет к заторам. Так что водителям стоит подготовиться к тому, что на поездку понадобится больше времени.