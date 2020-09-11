В Краснодаре с 11 сентября ограничили движение из-за строительства нового Яблоновского моста

Фото: yandex.ru/maps

Городские власти напоминают об ограничениях движения, которые решили ввести из-за строительства моста. С 11 сентября ночью на пересечении улиц Захарова и Индустриальной на въезд в город со стороны автовокзала «Южный» останется только одна полоса.

- Подрядчик будет переустраивать коммуникации, расположенные под проезжей частью перекрестка, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии. - Работы планируются с 23:30 до 06:00 в течение следующих двух недель.

Сужение, как говорят автомобилисты, приведет к заторам. Так что водителям стоит подготовиться к тому, что на поездку понадобится больше времени.

Отметим, что проезд по улице Захарова на выезд из города останется беспрепятственным.

Напомним, переуйстройство коммуникаций - это один из этапов строительства Южного подъезда к Краснодару от автомобильной дороги А-146 «Краснодар - Верхнебаканский», а именно - нового моста через реку Кубань.

- Его возведение стартовало в начале 2020 года и проходит в три этапа, - говорят в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит сказать, что на строительство нового моста через Кубань в этом году потратят 870 миллионов рублей. Первый транш на эти цели направлен из федерального бюджета. Это 490 миллионов рублей. Для нового Яблоновского моста в этом году установят сваи и переустроят газопровод.

Первый этап строительства нового Яблоновского моста завершен почти на 80%. Длина металлических пролетных строений будет свыше 100 м, протяженность мостового перехода - 1,1 км. Длина самого дублера составит 478 м, он будет включать в себя по две полосы в каждом из направлений, тротуар и велосипедную дорожку. Новый Яблоновский мост продолжит улицу Захарова.