Оперная певица Анна Нетребко ушла на самоизоляцию из-за коронавируса

Анна уже сдала тесты на коронавирус. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная певица Анна Нетребко из Краснодара ушла на самоизоляцию. Карантинные меры стали вынужденными из-за коронавируса, который обнаружили у ее коллеги.

Как стало известно, дива солирует вместе с Ильдаром Абдразаковым в спектакле Большого театра «Дон Карлос». исполнитель одной из главных партий, сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Больной артист уже успел отыграть два спектакля, но следующий - отменен.

Руководство Большого театра приняло решение не подвергать лишнему риску ни артистов, ни зрителей. Заключительный показ оперы Верди перенесли. Деньги за билеты зрителям вернут на карты автоматически.

После этого сообщения сама Анна Нетребко обратилась к поклонникам, которые переживают за ее здоровье. Оперная певица заверила, что ее результаты анализов оказались отрицательными, но все-таки она решила обезопасить себя.

- В связи с последними событиями, связанными с COVID-19 и отменой спектакля, я удаляюсь на недельную самоизоляцию, дабы быть уверенной в моей полной безопасности для окружающих! - написала в своем Instagram Анна Нетребко.

Певица пожелала зрителям здоровья и назвала «Евгения Онегина» в исторической постановке своей мечтой, с которой прощаться она не спешит.

- Татьяна в Мариинском театре в исторической постановке и с лучшем в мире составом увидит вас в декабре! - добавила знаменитость. - Будем все здоровы!

Стоит сказать, что свои выступления артистка после карантина смогла начать в конце июня. Тогда Анна Нетребко рассказывала об условиях выступления: «На сцене будет находиться только 8 оркестрантов, больше нельзя. Певцы и музыканты должны стоять на сцене на расстоянии в полтора метра. В зале будет присутствовать до 400 человек. Все же лучше, чем молчать до весны!»