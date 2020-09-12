Коронавирус в Краснодарском крае на 12 сентября 2020: переболевших COVID-19 отправляют на реабилитацию

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 12 сентября 2020 года.

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает информировать жителей региона о ситуации с распространением коронавируса.

За последние сутки в Краснодарском крае инфекцию подхватили 88 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 12195 человек. Из них 209 скончались, 9787 – выздоровели.

- В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 36 пациентов, еще двое – на ЭКМО, - уточняют в минздраве Кубани.

Пациенты, которые переболели COVID-19, могут пройти курс реабилитации после перенесения новой коронавирусной инфекции. В частности, в краснодарской поликлинике СКАЛ на улице Красных Партизан, 6/2 организован курс по восстановлению здоровья, чтобы вернуть пациента к прежней жизни. Врачи отмечают, что многим пациентам до сих пор трудно дышать при нагрузках.

Таким людям советуют получить рекомендации врача лечебно-физической культуры, физиотерапевта, рефлексотерапевта, врача мануальной терапии, инструктора по ЛФК.

- Чтобы попасть на курс реабилитации, необходимо прийти на прием к своему терапевту в поликлинику по месту жительства. Он выпишет направление в рамках полиса ОМС, - уточняют «КП» - Кубань» в краевой клинической больнице № 2.

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