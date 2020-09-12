Разрушалась и ветшала: в Краснодаре отремонтируют мельницу Киор-Оглы

Фото: администрация Краснодарского края

Мельница Киор-Оглы находится в центре Краснодара. От былого величия остались лишь полуразрушенные стены. Здание купец Киркор Киор-Оглы построили в 1921 году. Тогда известному в Екатеринодаре пекарю и пивовару было уже 70 лет. Старожилы рассказывали, что пятиэтажную мельницу возвели за четыре месяца. Дела на новом предприятии шли хорошо, на мельнице работали 30 человек.

Но через несколько лет кубанские власти решили мельницу национализировать, купец поехал в Москву и добился того, что ему выплатили деньги, вложенные в строительство. Мукомольное дело он после этого забросил. Хотя мельница продолжала работать, но уже под началом других людей.

Она проработала еще много лет, а потом ее забросили. И с тех пор здание, выполненное в стиле позднего классицизма, постепенно разрушалось. Сейчас оно находится в государственной собственности, стены мельницы частично разрушены, крыши и вовсе нет.

- Это здание приведем в порядок, - сказал заместитель губернатора Кубани Сергей Болдин. - Это один из знаковых объектов Краснодара, жители неоднократно обращались с просьбой привести в порядок. В рамках поручения губернатора о восстановлении исторического облика центра города мы постарались уделить этому памятнику архитектуры максимальное внимание.

На реконструкцию мельницы купцы Киор-Оглы уже выделено 1, 3 млн рублей. Эти деньги будут потрачены на первый этап работ. Когда именно здание отремонтируют полностью, не сообщается.