На выборах в Краснодарском крае официально выявили два нарушения

Фото: Избирком Краснодарского края

В Краснодарском крае выборы начались 11 сентября и продлятся до 20:00 13 сентября. Проголосовать жители Кубани могут как в мобильных пунктах, так и в стационарных. По данным на 11 сентября, свои голоса уже отдали 924 563 человек. Это – 21,89% избирателей.

За первый и второй день работы участков, председателям комиссий уже поступило 80 жалоб.

- Официально подтвердились всего две жалобы, - рассказала член Общественной палаты Краснодарского края, член комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса Ангелина Степанова. – Одно нарушение в Сочи, другое - в Прикубанском округе Краснодара. Это были испорченные бюллетени и, так скажем, превышение полномочий – выдали бюллетень лицу, которое не является гражданином РФ.

А вот на «горячую линию» Общественной палаты поступило мало звонков. Те две жалобы – по итогу мониторинга интернет-ресурсов.

- Всего мы отмониторили 48 сообщений на интернет-ресурсах. А вот на «горячую линию», в основном, звонили и спрашивали по избирательному участку и задавали вопросы о том, могут ли проголосовать не по месту прописки, - пояснила Ангелина Степанова. - Мы подробно разъяснили, что это не представляется возможным. В основном – справочная информация, жалоб нам на горячую линию не поступало.

Представители Общественной палаты и 12 сентября активно работают. Так они уже объехали около 20 участков в Краснодаре.

- Заметно, что явка выше, чем вчера. Ожидаем основной наплыв избирателей завтра, но уже сегодня виден хороший показатель с самого утра, - говорит Ангелина Степанова.

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