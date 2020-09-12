ФК «Сочи» обыграл «Ахмат» и вышел на первое место РПЛ

Команда в раздевалке после победы. Фото: instagram.com/ivelin_popov_official/

- Я говорил, что будет тяжело. Рад, что мы выиграли. Реально самое важное, что команда снова победила. Всего один гол, но мы выиграли… Буду ли фотографировать турнирную таблицу? Да, конечно! Почему нет, - хавбек футбольного клуба «Сочи» Кристин Нобоа не только лучший игрок прошедшего в Грозном матча «Ахмат»-Сочи», он вывел команду на первое место РПЛ.

Обе команды по итогам первых шести туров находились в верхней восьмерке. И от встречи в Грозном зависело опадание в лидеры.

Поэтому уж тут старались все - и "Ахмат" и "Сочи". Но уже в начале игре гости потянули "одеяло" на себя. Первый голевой момент у ворот «Ахмата» возник уже на 7-й минуте - Жоаозиньо оказался один перед воротами, но пробил мимо. Зато удача улыбнулась барсам уже на 24-й минуте - мяч в две передачи доставили Кристиану Нобоа, а тот в касание пробил в угол. На перерыв команды ушли со счетом 1:0 в пользу «Сочи».

Кристиан Нобоа. Фото: ФК «Сочи»

Но во втором тайме у хозяев не получилось отыграться. В концовке встречи снова показал себя Кристиан Нобоа – он успешно сыграл на перехвате, но его дальний удар прошел мимо створа. Свисток, и - 1:0 в пользу ФК «Сочи».

Сейчас сочинский клуб находится на промежуточном первом месте. Соперники по турнирной таблице проведут свои матчи чуть позже. «Спартак» 13 сентября сыграет с ЦСКА, а «Зенит» - с тульским «Арсеналом».

Кстати, Кристиан Нобоа тоже поднялся высоко вверх. Он забил уже свой пятый гол в этом сезоне и занял первое место в гонке бомбардиров чемпионата.

После победы над "Ахматом" игрок "Сочи" Ивелин Попов выгрузил у себя в Инстаграм фото из раздевалки, где команда отмечает победу.