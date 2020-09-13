Последствия сильного пожара в жилом доме Краснодара: мансарда восьмиэтажки выгорела полностью

Крыша восьмиэтажки горела, что спичка. Фото: ГУ МЧС по краю

Глубокой ночью в Краснодаре произошел сильнейший пожар. Восьмиэтажка в Музыкальном микрорайоне кубанской столице вспыхнула, что спичка. Спасатели продолжают устранять последствия сильного пожара в жилом доме.

- Вся мансарда полыхала, было страшно, - говорят жители соседних с ней домов на улице Российской.

Пожарные расчеты приехали к месту ЧП в начале третьего ночи. Спустя считанные минуты началась эвакуация из горящего и из соседних домов.

- В 02.20 по прибытии первого подразделения установлено, что происходит открытое горение мансардного этажа на площади 800 квадратных метров. Объявлен повышенный ранг пожара. Всего к тушению пожара привлекается от РСЧС 104 человека и 33 единицы техники, из них от МЧС России 57 человека и 20 единиц техники, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Потушить спасателям горящую крышу удалось только к утру, 13 сентября.

- Полная ликвидация в 07.43, - отчитались в МЧС.

По счастливой случайности, никто из людей не пострадал.

Причиной мощнейшего пожара специалисты называют фейерверк, который жильцы запустили минувшим вечером, 12 сентября. Искры попала на крышу дома и охватила все строение в миг.