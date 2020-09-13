Видео пожара в восьмиэтажном доме в Краснодаре: вся крыша полыхала как факел

Временно жильцы многоэтажки находятся в гостинице. Фото: ГУ МЧС по краю

В Краснодаре в ночь на 13 сентября вспыхнул пожар в жилом доме на улице Российской. От случайной искры пламя разгорелось на площади в 800 квадратных метров. Масштабы ЧП можно оценить на видео пожара в восьмиэтажном доме в Краснодаре.

- Так или иначе пострадали от огня 90 квартир. Сейчас люди находятся временно в гостинице. Никто, к счастью, не пострадал, - сообщают "КП" - Кубань" в мэрии города.

Градоначальник Евгений Первышов срочно прервал свой отпуск и выехал на место ЧП.

Пожарные продолжают выяснять причины ЧП, но уже сейчас самой вероятной из них называют искру от фейерверка.

Вечером, в субботу, 12 сентября, тут праздновали торжество и запускали салют.

Однако в прокуратуре Краснодарского края озвучили и другую версию масштабного пожара - короткое замыкание.

На месте пожара продолжают работать эксперты.