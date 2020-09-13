Председатель Общественной палаты Кубани Любовь Попова: «Серьезных нарушений на выборах не отметили»

Фото: мэрия Анапы

В Краснодарском крае начался основной день голосования. Кроме выборов губернатора Кубани, в регионе идут еще 78 кампаний. Жители выбирают глав поселений и депутатов.

Все три дня за процессом голосования наблюдает ситуационный мониторинговый центр Общественной палаты. В его составе также есть федеральный эксперт из ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Михаил Полянский.

- В целом по краю фиксируется спокойная обстановка и достаточно высокая явка, - заявила председатель Общественной палаты Кубани Любовь Попова. – Мы также отмечаем высокую активность на придомовых участках для голосования. Возможно, что эта форма работы может быть рассмотрена как постоянная для будущих избирательных кампаний.

За два дня 50 выездов

Цель мобильных групп – помогать людям проголосовать, а также разрешать конфликтные ситуации.

- Например, избиратели просят помочь найти свой участок. Один человек пожаловался, что его нет в списках. При проверке оказалось, что мужчина зарегистрирован в Славянском районе, а обращался на участок в Краснодаре, где зарегистрирован временно, - поясняет Попова.

За 12 сентября члены групп мониторинга разбирались по 23 обращениям о возможных нарушениях. За 11 число выездов было 27. Например, выясняли обстоятельства по факту жалобы от участка 2052 города Краснодара.

- Суть претензии была в том, что комиссия якобы сфальсифицировала протоколы опечатки сейф-пакетов. В протокол члены УИК занесли не тот номер, - поясняет председатель Общественной палаты Кубани Любовь Попова. – Однако говорить о фальсификации нельзя. Просто комиссия при оформлении протокола описалась в поле «номер». Да, имеет место техническая ошибка и невнимательность членов комиссии. Но эксперты ОП КК считают, что данный случай не может повлиять на исход голосования по участку.

Приходится улаживать и конфликты между наблюдателями. Один из таких произошел на участке 2053. На место выехали два представителя центра мониторинга. Вместе с председателем УИК и полицией конфликт был улажен, и участок продолжил свою работу.

- Проверка всех сообщений зачастую показывает, что факты излагаются в искаженном в худшем виде, чем есть на самом деле. Некоторые из участников избирательного процесса сознательно нагнетают негативный информационный фон, стараются дестабилизировать обстановку на избирательных участках, - сетует Попова. - Из подтвержденных пока только технические ошибки членов комиссии. В большинстве случаев они связаны с невнимательностью.

В основной день голосования, 13 сентября, мониторинговый центр будет работать до окончания подсчета голосов, а число мобильных групп для наблюдения за участками увеличено вдвое.