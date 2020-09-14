Что обещал и сделал Вениамин Кондратьев за 5 лет

Вениамин Кондратьев. Фото: администрация Краснодарского края

Вениамин Кондратьев победил на выборах в Краснодарском крае. Большинство жителей Кубани отдали ему свои голоса. И ближайшие пять лет он будет руководить краем. Кстати, свою предвыборную программу Вениамин Кондратьев строил на том, чтобы продолжать создавать комфортные условия для жизнь земляков.

- Невозможно строить только дома и не строить школы. Не снимается задача возводить минимум 10 школ ежегодно, - говорит Вениамин Кондратьев перед выборами. - Нужно принимать решения, которые основаны на потребностях жителей. Соцсфера была и остается главной.

Когда пять лет назад Кондратьев впервые избирался на пост главы Кубани, он сразу взял курс на комфорт жителей.

Что обещал и сделал Вениамин Кондратьев за последние 5 лет.

Открывать новые школы и детсады

С 2015 года на Кубани построено 39 школ, к концу года их будет 50. Открылось 80 новых детских садов и 52 пристройки к детским садам, к концу года будет уже 89 детсадов и 58 пристроек. Капитально отремонтированы 251 школа и 131 детский сад, отремонтировано 219 спортивных залов.

Такими темпами образовательные учреждения в крае не строились последние 30 лет.

Школы и детсады возводятся и ремонтируются по краевым и федеральным программам, а также в рамках реализации двух нацпроектов. И по количеству строящихся учреждений образования и здравоохранения Краснодарский край стал лидером страны.

Новые школы в Краснодарском крае губернатор старается открывать лично. Фото: администрация Краснодарского края

Край также полностью ушел от точечной застройки, и сегодня приоритет отдается только комплексному освоению территории, когда вместе с жилыми домами возводят школы, детсады и поликлиники. Но школ и детсадов в регионе по-прежнему не хватает. Чтобы обеспечит, например, весь Краснодар местами в детсадах, необходимо построить еще десятки учреждений.

Сделать медицину качественнее и доступнее

Большой рывок произошел в медицине. Финансирование здравоохранения увеличилось на 54% - до 106,5 миллиарда рублей. Построено 89 офисов врача общей практики. Капитально отремонтировано более 65 медучреждений, еще 100 – отремонтировано. Доступной стала высокотехнологичная помощь. Только операций на сердце ежегодно делается более 11 тысяч.

Вениамин Кондратьев считает, что каждый житель Кубани должен получать квалифицированную медицинскую помощь. Фото: администрация Краснодарского края

А ведь сначала в крае особо никто не верил, что систему здравоохранения региона можно поднять. Жители сельской местности часто жаловались, что не могут получить квалифицированную медицинскую помощь у себя в районе. А попасть на прием к врачам краевой больницы было несбыточной мечтой. Но когда в глухих хуторах стали открываться фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и офисы врачей общей практики, в которые стали приезжать на консультации лучшие светила Кубани, народ зашептался – могут ведь! Получает развитие и «высокая» медицина – строится вторая НИИ ККБ № 1, возводится лечебно-диагностический корпус Детской краевой больницы, идет проектирование большого медицинского кластера с больницей СМП, перинатальным центром и онкодиспансером.

Развивать туризм круглый год

За пять лет турпоток в здравницы региона вырос на 15%. Ежегодно край принимает уже порядка 17 миллионов человек. Протяженность благоустроенных пляжей на Азово-Черноморском побережье выросла на 29 километров – до 104 километров. В регионе создано 100 новых объектов турпоказа, построено порядка 90 новых средств размещения.

Появились новые турмаршруты. А именно - «Золотое кольцо Боспорского царства», программа «Отдых с видом на горы» - эти проекты были реализованы именно при Кондратьеве.

«Золотое кольцо Боспорского царства» - глобальный проект, который был запущен в 2019 году. Турмаршрут рассчитан на несколько дней и объединяет курортные города Краснодарского края, Крыма и Ростовской области. Причем этот тур включен в ТОП 10 межрегиональных маршрутов страны по версии Ростуризма. Путешествуя по «Золотому кольцу Боспорского царства», туристы окунаются в прошлое и восхищаются настоящим.

Программа «Отдых с видом на горы» - это возможность остановиться в любом отеле Новороссийска, Горячего Ключа, Абинского, Апшеронского, Лабинского, Мостовского, Северского и Туапсинского районов с 60-процентной скидкой. Но только не в сезон.

Строить дороги

За последние пять лет огромные суммы были направлены в дорожную отрасль. За это время объем краевого дорожного фонда увеличен более чем в два раза – до 37,7 миллиарда рублей. В пять раз выросло финансирование муниципальных дорог. Построено и капитально отремонтировано почти 2,5 тысячи километров улично-дорожной сети. Безупречное качество и безопасность дорог, появившихся за последнее время, отмечают как жители края, так и его гости.

Занимать школьников

- Дети должны ездить не на колымагах, а в комфортных автобусах, - это пять лет назад часто звучало на совещаниях с Кондратьевым. – Кроме того, дети должны быть заняты в кружках и секциях.

Смотрим цифры: 2015 по 2019 год закупили 946 автобусов.

Проекты «Шахматы в школу» и «Самбо в школу» сегодня реализуют большинство учебных заведений края и это уникальная для российских регионов практика. Развивать свои таланты и компетенции ребята могут и в «Точках роста», созданных по нацпроекту «Образование» на базе кубанских школ. Их в крае уже 200.