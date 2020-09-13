Депутат-справедливорос в Новороссийске пойман с поличным на взятке

Кандидата в депутаты поймали, по версии следствия, на сделке с мэрией Новороссийска. Фото: СК РФ

Следком РФ возбудил уголовное дело на действующего депутата гордумы Новороссийска Михаила Ерохина. С большой суммой денег в кармане его поймали с поличным.

- Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). В ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия задокументирован факт получения Ерохиным денежных средств в размере 2 100 000 рублей от представителя мэрии Новороссийска, действующего под контролем оперативных служб, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СКРФ.

К слову, справедливорос Ерохин баллотировался на выборах в следующий созыв гордумы. Однако, по версии следствия, шантажировал при этом, что устроит ряд провокаций на участках.

- Он обещал сообщать о несуществующих нарушениях, препятствовать работе комиссий, - пояснили в СК. - Действовать должен был через подконтрольных ему людей.

Сейчас назначен целый ряд экспертиз и прочих следственных действий, чтобы установить детали преступления.