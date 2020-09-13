День образования края отметили поднятием флага Кубани

Флаг водрузили на центральный флагшток Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

13 сентября Краснодарский край отмечает 83-ю годовщину своего образования в новом формате. Из-за пандемии коронавируса часть из них проходит в онлайн-режиме.

Из-за пандемии мероприятия проходят скромно Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Однако к этому дню празднично оформены центральные улицы, площади, зоны отдыха городов и станиц Кубани. На улицах раздают ленты, флажки и шары в цветах кубанского триколора.

Флаг пронесли по центральным улицам Краснодара Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Но самый большой символ края уже пронесли по центральным улицам Краснодара, чтобы поднять на центральный флагшток.

Торжественное построение перед поднятием символа Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Кроме того, в больницах и поликлиниках региона открылись выставки фотографий «Герои Кубани». Люди смогут увидеть портреты тех, кто ежедневно борется с коронавирусом и спасает сотни жизней.

А в социальных сетях запустили челлендж «Кубани-83» и флешмоб «Любовь моя, Кубань».

- В казачьих кадетских корпусах организованы тематические занятия, направленные на изучение военного и культурного наследия, жизни знаменитых кубанцев, - добавляют в администрации региона. - В муниципалитетах пройдет онлайн-киноакция «Край легенд и

Казаки отдают честь на поднятии флага Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

свершений».

Также в учреждениях культуры региона пройдут тематические выставки об истории Кубани и музейные уроки. Архивы проведут онлайн-выставки документов об истории образования региона.