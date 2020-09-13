Перчатки, маски, антисептики: как голосуют на выборах в Краснодаре

Меры безопасности на участках беспрецедентные
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
В кубанской столице 13 сентября до 20.00 будут работать 355 избирательных участков. На одном из них, в историческом здании филармонии побывал наш корреспондент. Помимо губернатора горожане выбирают депутатов гордумы на следующие пять лет.
Наблюдатели тоже в масках
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
- Дайте, пожалуйста, мы измерим вам температуру, - встретили меня на входе с бесконтактным прибором. - 36,4.
Все красиво и аккуратно
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
С такой температурой не то, что за занавеску с гербом, в космос можно отправлять. Уверенной рукой в одноразовой перчатке (маску надела заранее еще на входе) я взяла ручку и два бюллетеня. Все - по понятной схеме: поставил галку напротив понравившегося кандидата и вперед к урне.
Дети приходят вместе с родителями
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Это самый любимый процесс. Бумажка медленно скользит по прозрачному ящику для сбора голосов. О том, сколько горожан сделали такой же выбор, как я, узнаю только после завершения всех подсчетов.
Кто-то приходит в своей маске, кому-то дают на входе
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
К слову, в Краснодарском крае проголосовали уже 58 процентов населения. И я в их числе.
К 17.00 известно о 58 процентах проголосовавших в крае
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН