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Общество

Перчатки, маски, антисептики: как голосуют на выборах в Краснодаре

Корреспондент "Комсомолки" побывал на одном из участков кубанской столицы
Ева МУР
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Меры безопасности на участках беспрецедентные

Меры безопасности на участках беспрецедентные

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В кубанской столице 13 сентября до 20.00 будут работать 355 избирательных участков. На одном из них, в историческом здании филармонии побывал наш корреспондент. Помимо губернатора горожане выбирают депутатов гордумы на следующие пять лет.

Наблюдатели тоже в масках

Наблюдатели тоже в масках

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Дайте, пожалуйста, мы измерим вам температуру, - встретили меня на входе с бесконтактным прибором. - 36,4.

Все красиво и аккуратно

Все красиво и аккуратно

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

С такой температурой не то, что за занавеску с гербом, в космос можно отправлять. Уверенной рукой в одноразовой перчатке (маску надела заранее еще на входе) я взяла ручку и два бюллетеня. Все - по понятной схеме: поставил галку напротив понравившегося кандидата и вперед к урне.

Дети приходят вместе с родителями

Дети приходят вместе с родителями

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Это самый любимый процесс. Бумажка медленно скользит по прозрачному ящику для сбора голосов. О том, сколько горожан сделали такой же выбор, как я, узнаю только после завершения всех подсчетов.

Кто-то приходит в своей маске, кому-то дают на входе

Кто-то приходит в своей маске, кому-то дают на входе

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

К слову, в Краснодарском крае проголосовали уже 58 процентов населения. И я в их числе.

К 17.00 известно о 58 процентах проголосовавших в крае

К 17.00 известно о 58 процентах проголосовавших в крае

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯВыборы в Краснодарском крае 13 сентября 2020

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