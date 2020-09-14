Итоги выборов в городскую думу Краснодара 13 сентября 2020: без сенсаций не обошлось

Предварительные итоги выборов подведены Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Подсчет голосов после трехдневного выборного марафона еще продолжается, но основной поток бюллетеней уже отобран. Время подводить предварительные итоги выборов в городскую думу Краснодара. Цифры напротив имени каждого из кандидатов, если и будут разнится, то уже незначительно.

Итак,

В первом округе кубанской столицы лидирует Евгений Муравьев, «Единая Россия» — 69.63% и Алексей Шулепов, КПРФ — 15.5%

Во втором - уверенно обходит конкурентов Михаил Самойленко — 57,95%, за ним — Александр Валявский — 18,79%.

В третьем округе победителем наверняка уже станет независимый кандидат Игорь Самохин — 53.27%, вторым идет Евгений Андреев 19,93%.

В четвертом округе лидирует Александр Семенко, «Единая Россия» — 61,71%, второе место у Солдатова — 22,23%

По пятому округу проходит Олег Кунда, КПРФ — 29,25%, второе место у Натальи Погореловой, «Единая Россия» — 26,10% и третьим идет Илья Брижак, «Партия роста» — 22,52%.

В шестом верхушку статистики возглавляют Владимир Белоусов, «Единой России» — 34.67% и общественник Яна Антонова — 32.23%.

В седьмом округе Аслан Нехай, «Единая Россия» — 53,19%.

В 8-м округе лидирует Вячеслав Кравченко, «Единая Россия» — 39,14%.

Девятый округ — Екатерина Афонина, «Единой России» — 73,89%.

В 10-м округе Сергей Арушанян, «Единой России» — 55,49%

В 11-м лидирует Вера Галушко — 56,88%. Второй идет Анастасия Кожушкова — 27,27%

12 округ — снова «Единая Россия» и Станислав Николенко с 64,49%

13 округ — Владимир Копачев по спискам от «Единой России» — 66,98%

А в 14 округе лидирует кандидат «Единой России» Владимир Багмут — 61,8%

В 15 округе в лидеры вышел единоросс Игорь Брагарник с внушительным отрывом от остальных кандидатов — 73, 74%

В 16-м округе тоже определился лидер от «Единой России» Галина Качура — 74,67%

В 17-м округе лидирует Павел Попов, «Единая Россия» — 66,98%.

В 18-м лидирует единоросс Александр Лактионов с 53,3%. Вторым по округу идет Павел Голубков с 17,3%.

В 19 округе на 8:00 силы распределились так: первым идёт коммунист Алексей Востриков — 36,7%, а второй кандидат от «Единой России» Оксана Томенко — 22,9%

В 20-м на один срок остается представительница правящей партии Людмила Головченко — 55,07%.

В 21-м округе безоговорочно лидирует Зорик Садоян, «Единая Россия» — 70, 22%.

В 22-м одномандатном округе напряженная борьба сложилась между Игорем Шибалкиным, КПРФ — 41,14% и Сергеем Фетисовым, «Единая Россия» 36,24%.

В 23-м проголосовали за кандидата Серафима Тимченко, «Единая Россия» — 55,34 %. Ему в напряженной борьбе проиграл Александр Сафронов, лидер городских коммунистов. Говорят, он пройдёт по партийным спискам.

Дальше по округам в лидерах «Единая Россия».

В 24-м в лидерах Максим Онищенко — 51,65%, в 25-м Татьяна Гелуненко — 44,84%.

В округе №26 отдал свои голоса Анне Ольховой 64,16%, а в 27-м округе лидирует Эрик Арутюнов — 55,01%.

В 28 округе — Владислав Амерханов, «Команда Краснодара» — 27,77% и Павел Носаленко, «Единая Россия» — 24,81%.

В 29-м и 30-м округах определились лидеры Андрей Раззоренов и Алексей Волощук, «Единая Россия» — 51,63% и 62,72%.

31-й округ — Роман Лузинов набрал 56,38%, а у Марина Репещук, КПРФ — 17,15%.

32-й округ отдал свои предпочтения Наталье Альшевой — 59,53%, а 33-й округ проголосовал за Алексея Бердникова — 55,39.

34-й округ — Вячеслава Буренка — 58,29%.

35-й округ Игорь Азаров от КПРФ забрал 40,88% голосов.

36-й округ отдал Владимиру Вербицкому, «Команда Краснодара», 38,2%, он пока побеждает Дмитрия Чугунова — 29,75%.

37-й округ — Вадим Дьяченко — 56,81%.

38-й округ — Андрей Арендаренко — 53,83%, а в 39-й округе Дмитрий Оберемченко, «Единая Россия» — 55, 97%