Биография избранного губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Вениамин Кондратьев

Главой Кубани по итогам народного голосования избран Вениамин Кондратьев. У действующего губернатора 83,26 процента голосов, это больше 2,3 миллионов жителей Краснодарского края. Что известно о вновь избранном губернаторе.

Родился 1 сентября 1970 года в городе Прокопьевск Кемеровской области.

В 1993 году окончил Кубанский государственный университет (КубГУ, Краснодар) по специальности "филолог, преподаватель русского языка". В 1995 году получил в КубГУ второе высшее образование по специальности "юрист".

Кандидат юридических наук. В 2006 г. в Кубанском государственном аграрном университете защитил диссертацию на тему "Осуществление и защита права государственной собственности субъектов Российской Федерации".

В 1991-1994 гг. работал юридическим консультантом, заведовал юридическим сектором акционерного общества "Плутос" (Краснодар). В 1994-1995 гг. был старшим юрисконсультом и ведущим специалистом юридического отдела управления делами администрации Краснодарского края. С 1995 по 2001 г. являлся заместителем, затем первым заместителем начальника правового управления администрации Краснодарского края. В конце 1990-х гг. возглавил отдел систематизации и правовой экспертизы нормативных правовых актов краевой администрации. В 2001-2003 гг. - заместитель руководителя аппарата, начальник правового управления администрации Краснодарского края. С августа 2003 г. по июль 2014 г. занимал должность заместителя губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, курировал вопросы имущественных, земельных и правовых отношений. Также в качестве заместителя главы региона руководил департаментом имущественных отношений Краснодарского края. Одновременно возглавлял региональное отделение Ассоциации юристов России. В 2014 г. переехал в Москву. В июле 2014 г. был назначен заместителем начальника Главного управления федерального имущества Управления делами президента РФ. С 30 июля того же года - и. о. начальника, с 23 января 2015 г. - начальник этого управления. С 12 марта по 22 апреля 2015 г. - заместитель руководителя Управления делами президента РФ Владимира Кожина. 22 апреля 2015 г. указом главы государства был назначен временно исполняющим обязанности главы администрации (губернатора) Краснодарского края. Сменил во главе региона Александра Ткачева, назначенного министром сельского хозяйства РФ. 13 сентября 2015 г. одержал победу на выборах губернатора Краснодарского края, получив 83,64% голосов (баллотировался от партии "Единая Россия"). Его ближайший соперник, депутат краевого заксобрания от КПРФ Николай Осадчий, набрал 7,88% голосов. 22 сентября того же года Вениамин Кондратьев вступил в должность. Зарегистрирован кандидатом на пост главы администрации Краснодарского края (от "Единой России"), выборы которого состоятся 13 сентября 2020 г.

Общая сумма декларированного дохода за 2015 г. составила 2 млн 798 тыс. руб., супруги - 309 тыс. 556 руб. Общая сумма декларированного дохода за 2016 г. составила 2 млн 39 тыс. руб., супруги - 389 тыс. руб. Общая сумма декларированного дохода за 2017 г. составила 2 млн 98 тыс. руб., супруги - 441 тыс. 339 руб. Общая сумма декларированного дохода за 2018 г. составила 1 млн 987 тыс. руб., супруги - 626 тыс. руб. Сумма декларированного дохода за 2019 г. составила 2 млн 193 тыс. руб., супруги - 778 тыс. руб.

Награжден орденом Александра Невского (2017).

Женат, имеет сына и дочь. Супруга - Галина Геннадьевна, по профессии акушер-гинеколог. Сын - Александр, дочь - Надежда.