Серые реки нелегального пива

Волонтеры проверяют точки по продаже пива в Краснодаре.

С открытием курортного сезона южные территории нашей страны попали под удар нечистых на руку производителей и продавцов нелегальных алкогольных напитков. Краснодарский край, Ростовская область, Крым и другие регионы превратились в огромный рынок «серого» алкоголя. И значительная часть в этом потоке приходится на пиво, особенно востребованное покупателями в жаркие деньки отпуска.

Алкогольный разгуляй - нелегально производим и тихонько перевозим

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (РАР) и МВД ведут активную работу по борьбе с теневым рынком. Так, в рамках акции «Курорт-2020» правоохранители регулярно выявляют машины с нелегальным пивом, а в курортных зонах накрывают частников, торгующих пивом без документов.

Только в августе текущего года в Краснодарском крае изъяли тонны литров и тысячи бутылок нелегального пенного.

Так, в Ейске правоохранители конфисковали у молодого предпринимателя более тысячи литров напитка без документов. Сотрудники полиции составили административный протокол за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.16 КоАП «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Теперь нарушителю придется выплатить штраф.

Сотрудники полиции пресекли попытку ввоза в Крым более 1300 литров пива, информация о котором не зафиксирована в ЕГАИС. Напомним, ЕГАИС - это автоматизированная система государственного контроля над объемом производства алкогольной и спиртосодержащей продукции. Продавцы и производители алкоголя должны зарегистрироваться в этой системе. Пивовар обязан зафиксировать количество произведенных литров, а продавец - количество поступившего продукта.

27 августа еще 2400 литров «серого» пива остановили на Крымском мосту, а еще 12 тысяч литров задержали на трассе Краснодар - Новороссийск.

На курортном побережье торговля незаконной алкогольной продукцией также набирает обороты. В ходе рейдов на торговых точках в Анапе, Витязево, Сукко и п. Большой Утриш сотрудники полиции выявили незаконную продажу вина, чачи и пива. Всего правоохранители изъяли более 400 литров алкоголя без документов. Ведь если есть спрос, значит, будут и предложения. А он есть, ведь расслабленные туристы, оказавшись в гостеприимном крае, редко задаются вопросом происхождения желанного напитка.

Проблема эта многогранна и несет множество опасностей, одна из которых - угроза здоровью, а порой и жизни потребителя. В первую очередь это касается, разумеется, крепких напитков. Нелегальное пиво в большинстве случаев производится на вполне официальных пивоварнях, отравиться им нельзя, просто варят его тайком от государства и налогов не платят.

Между тем пивной акциз (22 рубля с литра) идет в бюджет Краснодарского края, который, как и у всех других регионов пострадал от пандемии. Социальные обязательства никто не отменял, наоборот, на поддержку бросают все больше средств. Но где их брать? Ведь налоги и тот же пивной акциз - это главный источник доходов.

Право имеют все

Покупающие пиво туристы и жители края редко проявляют любопытство к официальным документам о происхождении напитка. А зря. Стоит отметить, что проявить такой интерес имеет право любой покупатель, оно закреплено в Законе о защите прав потребителя. Зная об этом, волонтеры Алексей и Марина решили проверить точки по продаже пива в столице Краснодарского края. За неделю молодые люди обошли 70 торговых точек. И ребятам пришлось пережить немало трудностей, а порой и опасностей. Как оказалось, краснодарские продавцы вовсе не жалуют проверяющих и в большинстве своем любых контролеров встречают чаще всего агрессивно.

Самым неприятным инцидентом стала история с бывшим полицейским (каковым представился владелец торговой точки). Мужчина не желал показывать документы, а потом и вовсе напал на волонтеров.

- Он стал агрессивным, размахивал руками и угрожал нам. Потребовал пойти с ним, чтобы «разобраться». Мы спустились в подвальное помещение, где находилась его пивная точка. Там была его супруга с камерой. Мужчина отказывался нас выпускать и сыпал угрозами, заявляя, что теперь у нас будут проблемы, потому что у него есть связи и с ним лучше не связываться, - рассказывает Алексей.

В конце концов, ребятам удалось покинуть этот магазин, к счастью, без серьезных последствий, за исключением потрепанных нервов.

- Удивительно, что продавцы и владельцы пивных точек порой настроены агрессивно. Так, однажды в ответ на мой вопрос о товарно-сопроводительной документации на пиво, продавец буквально накинулась на меня с кулаками. И даже бросилась за мной на улицу, когда я уже вышла из магазина, - делится впечатлениями Марина.

Корреспондент «КП» решил присоединиться к добровольцам в один из рейдов и узнать, что скрывают пивные бочонки. Вместе мы наметили маршрут - в случайном порядке выбрали несколько точек в разных концах города. Мы начали с магазинчика на Индустриальной - неприметный дизайн, бегущая строка.

Рейд продолжается.

- У вас есть дешевое пиво? - спрашивает Марина.

- Да, берите «Смоленское», всего 68 рублей, - отвечает продавец.

- Дайте, пожалуйста, литр.

Нам протягивают прохладную бутылку с подозрительно дешевым напитком. Рассчитаться по карте здесь нельзя - только онлайн-перевод.

- А можно взглянуть на товарно-сопроводительную документацию и журнал учета продукции? - спрашивает Алексей. - У меня ничего нет, все документы у хозяина, - в тоне продавца появляется металл.

Как объяснили наши волонтеры, такой ответ чаще всего и дают продавцы - «ничего не знаю, все у хозяина». Просим позвонить хозяину, затем следуют долгие переговоры, итогом которых становится вывод, что «Смоленское», а также такое же дешевое «Советское» никаких документов не имеет.

Идем в следующую точку. Документы удается получить с большим трудом - почему так происходит, неизвестно. В одном павильоне они оказались запертыми в сейфе у хозяина, который ни в какую не желал их показывать.

Марина и Алексей в одном из пивных магазинов.

За время нашего рейда нарушения были выявлены еще в двух пивнушках - на Толбухина и Селезнева. Во всех трех точках (включая павильон на Индустриальной) нарушения были связаны с одним и тем же сортом пива - «Смоленским».

Причем, хоть все эти магазины по документам и принадлежат разным ИП, похожи они, как близнецы. Практически одинаковые названия, вывески, табличка с номером телефона для перевода денег за покупку. Причем дешевое «Смоленское» за 68 рублей при переводе стоит уже 76 руб. Не исключено, что не только владелец обманывает бюджет, уходя от налогов, но и продавцы потихоньку лукавят, получая прибыль мимо кассы (кармана) владельца павильона.

Все проверенные магазинчики похожи, как близнецы.

Однако, несмотря на явные нарушения, сотрудники всех трех «проблемных» пивнушек вели себя сдержанно, агрессии не проявляли, и нам не пришлось убегать или обороняться от разъяренных продавцов.

- Иногда отсутствие или неправильное оформление документов на алкогольную продукцию может свидетельствовать не о нелегальном пиве, а о разгильдяйстве. Но это не тот случай - пиво здесь слишком дешевое и никаких «опознавательных знаков» в виде документов просто не существует, - говорит Алексей.

Источник зла серого потока

Конечно, конфискация нелегального алкоголя у перевозчиков или выявление серого пива в торговых павильонах не сумеет перекрыть мутный поток контрафакта. Главный герой остается в тени - это владелец или директор предприятия, который дал команду не декларировать часть произведенного пива, а, значит, и не платить налоги.

Именно на пивоваренном заводе и находится тот карман, в который падают «сэкономленные» 22 рубля акциза с литра пива. Потом уже предприятие делится прибылью с оптовиком, выставляет заниженную цену, а за счет высокой доходности может позволить увеличить дальность доставки, а также коррумпировать чиновников или правоохранителей.

Это как в борьбе с наркоторговцами - пресечь трафик можно, только уничтожив производство. И сделать это не так сложно. Имея доступ ко всем системам контроля и учета, тот же РАР без особых усилий может сопоставить декларируемые производителем объемы производства и данные об объемах продажи, поступающие из розницы. И получить основание для проверки.

Примеры пресечения незаконной продажи серого пива уже есть. В Ульяновской и Самарской областях, а также в Сибири уже есть уголовные дела и подсудимые - владельцы и руководители предприятий. Их ловят на неуплате налогов на сотни миллионов рублей. И решать эту проблему нужно и в Краснодарском крае. А пока бюджет теряет колоссальные деньги, которые могли бы пойти на развитие дорог, строительство школ, больниц и иных социальных объектов. Подробнее о схеме ухода от налогов читайте в материале «КП».

В этом вопросе очень важна позиция общественности и депутатов, которые могут направлять обращения в компетентные органы.

Не время спать, товарищ!

А пока эта проблема существует, о своем спасении следует подумать и самим утопающим - читай, потребителям. Ведь, покупая любимый напиток сомнительного происхождения, риск возрастает в геометрической прогрессии. А значит, бдительность терять нельзя - ради собственной безопасности. Поэтому мы публикуем памятку МВД, которая поможет вам не попасть в липкую паутину недобросовестных производителей алкогольной продукции.

Всегда интересуйтесь наличием действующей лицензии у торговой точки. Помните: каждая проданная единица товара проведена по системе ЕГАИС.

Не покупайте алкоголь в пластиковой таре без специальной маркировки и на розлив. За исключением специализированных мест продажи.

Не ведитесь на сладкие обещания получить «натурпродукт» по низкой цене, приобретая алкоголь в частных домовладениях или из багажников авто.

А чтобы от действий таких продавцов не пострадал другой, менее бдительный покупатель, сообщайте обо всех нарушениях в полицию или Роспотребнадзор.