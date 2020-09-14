В Сочи родители девочки, которой жонглировал отец, предстанут перед судом

Родителей обвиняют в жестоком обращении с ребенком.

В Сочи перед законом предстанут родители трехмесячной девочки, которую нарекли Шуткой. Отца, жонглировавший дочерью на камеру, и мать, которая этому не препятствовала, ответят за свои действия. Следователи обвиняют их в жестоком обращении с ребенком.

Напомним, все произошло 15 августа, когда в Сети стали обсуждать ролик, героем которого стал мужчина. На кадрах папаша жонглируют собственным ребенком на камеру. Многие пользователи переживали за здоровье двухмесячной девочки. То, как горе-отец размахивал малышкой, уму непостижимо. А мать, как оказалось, этому не препятствовала. Уже в отделе полиции, мужчина заявил, что ничего страшного в «подобных занятиях» с малышом не видит.

Но у правоохранителей на этот счет было другое мнение. Родителей крохи задержали, начались разбирательства, во время которых выяснилось, что мужчина приехал из Москвы в Сочи вместе с возлюбленной, чтобы рожать ребенка. После того, как 24 июня малышка появилась на свет, родители стали путешествовать по побережью. Проживали они в палатке на территории Ажекского экопарка города-курорта.

Фото свидетельства о рождении в свои соцсети выложили и отец, и мать девочки

Вот только за полтора месяца ни мать, ни отец, считают следователи, не создали условий для проживания малыша, не соблюдали необходимые гигиенические требования и санитарные нормы, кроме того, не заботились о ее здоровье и жестоко с ней обращались.

- Более того, обвиняемые не обеспечили оказание дочери надлежащей медицинской помощи и патронажа, что привело к несвоевременному выявлению у младенца заболевания, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю.

Отец малышки, находясь в состоянии наркотического опьянения, не понимал, что делает ребенку больно.

- Он руководствовался ложным пониманием достижения положительного результата в воспитании своей малолетней дочери, - считают в прокуратуре региона. - Своими действиями он причинил ребенку физическую боль и психические страдания, а также создал угрозу жизни и здоровья дочери.

Кроме того, мужчина приобрел и хранил при себе дурман-траву, которую употреблял вместе с обвиняемой.

В итоге горе-родителям вменяют не только "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", но и "Незаконное хранение наркотического средства в значительном размере". Если суд признает родителей виновными, то им грозит вполне реальное тюремное заключение.

Что же касается малышки, то ее у семьи забрали.

- Обвиняемые были ограничены в родительских правах, - уточняют в СУ СК по региону. - Решается вопрос о полном лишении их родительских прав.

Сейчас малышка находится на попечении родственников. По некоторым данным, это бабушка и дедушка по маминой линии, которые изначально изъявили желание забрать кроху.

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