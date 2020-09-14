Район-самострой: почему пожар в краснодарской многоэтажке не последний

Сгорел целый этаж многоквартирного дома Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В ночь на 13 сентября в Музыкальном микрорайоне Краснодара вспыхнул многоквартирный дом на улице Российской. В считанные минуты огонь уничтожил верхний этаж восьмиэтажки, полностью выгорело более 60 квартир.

На сегодняшний день известно, что перегрелась проводка в одной из квартир, огонь перекинулся на автомобильные покрышки, а дальше пламя мгновенно пошло по деревянным перекрытиям. Каким-то чудом удалось избежать жертв. Жильцов выводили спасатели, выламывая двери квартир. Сейчас они живут в гостинице, мэрия Краснодара пообещала выплатить погорельцам компенсации и отремонтировать крышу. Но сколько будет длится ремонт – пока не ясно.

А тем временем Следком подключился к проверке и выясняет, по чьей вине случился пожар. Глава Кубани сообщил, что сгоревший дом – самострой.

- Если факты нарушения строительных норм подтвердятся, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счет, - заверил Вениамин Кондратьев.

ДЕЖАВЮ

Жители Музыкального микрорайона хорошо помнят события трехлетней давности и, кажется, уже не удивляются совпадениям. В феврале 2017-го всего в нескольких метрах от сгоревшего дома на Российской произошел пожар на улице Прокофьева, 3.

Тогда огонь вспыхнул в квартире на шестом мансардном этаже и тоже быстро распространился по деревянным перекрытиям. Пожар тогда полностью уничтожил 25 квартир, один человек погиб. Проверка показала, что именно он и был виновником пожара. А прокуратура заявила, что сгоревший дом – самострой.

Разрешение было выдано на частный двухэтажный дом, но вместо него появилась пятиэтажка, к которой достроили шестой мансардный этаж. Он не мог быть признан жилым из-за наличия деревянных перекрытий. Тем не менее постройку признали законной и безопасной в суде, закрепив право собственности за застройщиком, который и продавал квартиры.

На момент пожара частный застройщик уже был соучредителем вполне «белой» строительной компании, которая занимается возведением многоэтажных домов по всему Краснодару. Она и принимала активное участие в восстановлении сгоревших квартир.

КАК СТРОИЛСЯ МУЗЫКАЛЬНЫЙ

Проблема самостроев в Краснодарском крае тянется уже почти 15 лет. Она характерна для приморских городов и для краевого центра. Музыкальный микрорайон Краснодара – ее олицетворение.

Он изобилует улицами, названными в честь русских композитов, но представляет собой печальное зрелище.

Раньше здесь располагались сады, а в 1993 года земли отдали под строительство частных домов. Но вместо коттеджей здесь с середины «нулевых» начали расти многоквартирники. Дома строились без каких-либо разрешений и без инфраструктуры, а однокомнатную квартиру здесь можно было купить всего за 600-800 тысяч рублей.

Пик строительства «самостроев» совпал с ростом популярности Краснодара среди жителей Сибири и Дальнего Востока, которые стремились переехать в теплый южный регион.

Получить ключи смогли не все – многие дома до сих пор стоят брошенными стройками. А те, что сданы, построены с многочисленными нарушениями. Дома не имеют пожарных проездов, построены вплотную, здесь нет ливневой канализации и дорог, отключения воды и света – будничная часть жизни. О школах и детских садах не идет и речи – для них нет места. За Музыкальным в народе закрепилось название «Шанхай».

Всего в Музыкально микрорайона 304 многоквартирных дома, из которых 30 – долгострои. Здесь живет по разным подсчетам до 70 тысяч человек.

Бывший первый заместитель главы Краснодара Михаил Фролов в 2015 году назвал происхождение «Шанхая» детищем судов.

- Музыкальный микрорайон нам родила наша родная судебная система. Я могу сказать, что на 1 млн кв. метров, сдаваемых в 2010-2012 годах, мы имели по 400 тысяч самовольно возводимого жилья, - говорил Фролов о масштабах проблемы самостроев.

Большинство домов Музыкального микрорайона до сих пор не введены в эксплуатацию. Более того, этого не может произойти, так как строения невозможно привести в соответствие всем требованиям законодательства. Выполнение нормативов по парковкам, детским площадкам и ливневкам невозможно.

- Дома по-прежнему находятся между небом и землей. Вроде бы и дома жилые, но до конца в эксплуатацию еще не сданы. А у людей есть право собственности, и они там живут. Пока — замкнутый круг, - рассказывает глава Калининского сельского округа Виталий Катунин.

На вопрос кто виноват до сих пор нет однозначного ответа. Вариантов много – пробелы в законодательстве, власть на местах, застройщики, судьи, судебные приставы и, в конце концов, сами жители, спонсировавшие безумную стройку.

НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

Сгоревший в ночь на 13 сентября ЖК «Екатерининский» не стал исключением. По документам, ему присвоены сразу шесть адресов, но фактически это один дом. Еще в 2012-м году в краевом СК сообщали о нарушениях, допущенных при строительстве.

- В ходе следствия выяснилось, что жилые комплексы «Бостон», «Екатерининский» и «Маленькая Италия», жилье в которых реализовывалось также от имени «СтройИнвестЛиги», возведены с многочисленными нарушениями, без необходимой разрешительной документации и проведения экспертиз, - говорилось в релизе от краевого СУ СК.

Стройка шла нервно, иногда приостанавливаясь, а дольщики, купившие квартиры, обсуждали события на форуме и следили за решениями судов. Одно из них гласило о том, что дом подлежит сносу, однако в последствии было отменено. Примечательно, что изначально частным застройщиком выступал Карен Казарян, сегодня возглавляющий одну из крупнейших строительных компаний края. Позже стройка злополучного дома перешла в ведение других лиц.

В октябре 2012-го Прикубанский районный суд признал право собственности на участок и строения по этому адресу за Денисом Арсеняном. Он же получал штраф за невыполнение в срок предписания стройнадзора об устранении нарушений, допущенных при строительстве объекта капитального строительства. Мировой суд тогда наказал гражданина на… 2500 рублей. В конце концов дом был застроен и заселен.

КСТАТИ

Нелегальные стройки в крае запретили

За самострои в крае взялись только с 2015-года. С тех пор их количество уменьшилось на треть.

– В последние несколько лет нам удалось выработать действенный механизм по борьбе с самостроями в крае. Установлен единый порядок действий муниципалитетов. Благодаря этому за пять лет удалось уменьшить количество самостроев на треть – с 2000 в 2015 году до 1303 в 2020 году, – заявил Вениамин Кондратьев.

В основном речь идет об уже возведенных объектах. Новые перестали появляться так как прокуратура и власти на местах стали обращать внимание на стройки еще на этапе котлована. А за последние три года не было выдано ни одного разрешения на точечную застройку. Теперь застройщики обязаны возводить не только жилые дома, но и обеспечивать районы социальной и зелеными зонами.