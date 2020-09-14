Народный экологический парк появится на северном склоне горы Бытха

Фото AVA Group

С 14 сентября работы на будущей территории парка уже начали геодезисты и дендрологи. В задачу последних входит описание каждого дерева с объемом ствола не менее 5 сантиметров. Сейчас на месте будущего парка уже есть действующие тропы. Они и станут основой пешеходного маршрута общественной зоны отдыха.

В парке предусмотрена заповедная зона, на территории, которой все останется в первозданном виде. Здесь же расположится зона для занятий спортом и отдыха горожан, украшенная малыми архитектурными формами.

Под особой охраной будут находиться редкие виды флоры и фауны . На границе участка будущего парка растет уникальное дерево - «Липа-Патриарх», которой более 250 лет. Памятник природы, находится под особым наблюдением экологов «Сочинского отделения Русского географического общества».

В границах участка будущего парка расположен и единственный действующий ручей, берущий свое начало из глубины земли. По его берегам растут местные орхидеи, а в заводи ручья найден краснокнижный тритон. Эта часть парка станет заповедной зоной с особой охраной и уходом за территорией.

Общий объем инвестиций в обустройство парка составит порядка 300 млн. рублей. После завершения работ частная территория и элементы его благоустройства будут переданы в дар властям города. Территория народного парка «Бытха» станет доступна всем желающим.

Для проектирования и проведения работ создана рабочая группа, в которую, кроме представителей застройщика, вошли узкопрофильные специалисты: экологи, проектировщики с опытом работы устройства парков, геологи, представители общественности.

Все желающие могут принять участие в формировании концепции проекта будущего парка и внести свои предложения по его обустройству. Направить свои предложения можно по адресу электронной почты: ook@avagroup.ru с пометкой «ПАРК БЫТХА» или директ группы в социальной сети Instagram –Bytkhapark.