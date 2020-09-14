Эксперт: Вениамину Кондратьеву предстоит развивать экономику

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

С 11 по 13 сентября прошли выборы главы Краснодарского края. Уверенную победу с результатами 82,97% голосов при явке 68,69% одержал Вениамин Кондратьев.

По мнению, политтехнолога Николая Петропавловского, эти данные абсолютно ожидаемы.

- Итоги выборов для меня вполне ожидаемы и по явке и по результату, когда в первом туре с огромным перевесом победил действующий губернатор, - заявил корреспонденту «КП» - Кубань» Николай Петропавловский. - Явка была также ожидаемо высокой из-за того, что голосование шло три дня с 11 по 13 сентября. У людей появился выбор, в какой день идти голосовать. Середина сентября для Кубани – это время когда еще тепло. Это не Москва и не Рязань. Люди в праве на выходные отправиться на моря, в лес в горы, на дачу, к родственникам.

Почему победил Кондратьев?

Эксперт видит три основные причины. Во-первых, виден результат работы Вениамина Кондратьева.

- В регионе построено много школ, медицинских учреждений. Сейчас их появилось больше, чем за все постсоветское время. Это вещи, которые делались не под выборы, а для людей, - полагает Петропавловский. - Также дорожные развязки, проектировка и строительство моста через Кубань в Краснодаре.

Вторая причина заключается в том, что Краснодарский край весьма консервативен.

- Люди рассуждают так: если руководитель эффективен на своем месте, то зачем его менять на кота в мешке? Кондратьев прошел суровую школу первой пятилетки губернаторства. Ему не нужно будет учиться. Он опытный и прошедший целый ряд испытаний, - уверен политтехнолог.- В-третьих, нынешний губернатор просто обаятельный человек.

Что нужно сделать в следующие пять лет?

Цели и задачи, безусловно, есть. Краснодарский край находится в сложных постковидных условиях.

- Например, наш курортно-рекреационный комплекс подвергся большому риску. В то же время наши продукты, например, пшеница и рис, стали более востребованы на мировых рынках, - поясняет свою позицию Петропавловский. - Приоритетом второго срока будут новые отрасли экономики. Безусловно, нужно зарабатывать там, где мы уже это делали: сельское хозяйство, рекреационный комплекс. Нужно зарабатывать там, где еще не зарабатывали, новая отрасль.