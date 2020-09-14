Допущены серьезные нарушения: на застройщика сгоревшей многоэтажки в Краснодаре завели уголовное дело

Следователи работают на месте пожара Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в краснодарской многоэтажке. В ночь на 13 сентября полностью сгорел мансардный этаж многоквартирного дома. Огонь уничтожил 54 квартиры, площадь пожара составила 4400 квадратных метров.

Главным подозреваемым по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, стал 38-летний застройщик, который возвел с 2010 по 2012 годы возвел многоквартирный дом, получил на него в суде право собственности и продал квартиры.

Предварительной причиной пожара названа неисправность электропроводки.

- Кроме того, предварительной причиной распространения пожара по всей площади седьмого этажа послужило отсутствие брандмауэра (противопожарных преград), вместе с тем квартиры верхнего этажа здания конструктивно выполнены без потолочного перекрытия, разделяющего объем помещений и подкровельное пространство, - сообщают в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следствие считает, что существенные нарушения и недостатки, которые привели к столь трагичным последствиям, были допущены еще на стадии строительства.

- В настоящее время продолжают работать следователи и криминалисты следственного управления, сотрудники МЧС, - сообщают в СК.

Следователи намерены дать оценку действиям должностных лиц, которые должны были вести контроль и надзор за организацией строительства многоквартирного дома. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.

Также ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по статье 168 – «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Его расследуют в краевом управлении МЧС.

- На месте пожара работали специалисты испытательной пожарной лаборатории Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Взяты все необходимые образцы. В установленные законом сроки будет установлена причина возгорания, - рассказали в экстренном ведомстве.