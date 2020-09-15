«Туристы вытаптывают корни»: В Анапе закрыли вход на пересохшее кипарисовое озеро

По периметру озера установили ограждение. Фото: anapa-official.ru

Кипарисовое озеро в селе Сукко пересохло из-за продолжительного отсутствия дождей. Если раньше отдыхающие могли плавать между деревьями на лодках или матрасах, то этим летом здесь ходят пешком. Как оказалось, вытаптывание троп на месте озера может уничтожить кипарисы. Чтобы сохранить памятник природы, его решили закрыть.

- В этом году на пересохшем кипарисовом озере возросла рекреационная нагрузка – туристы стали заходить на территорию. Отдыхающие вытаптывают тропы между деревьями, повреждают корневую систему и ветки растений, вытаптывают сеянцы кипариса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Также специалисты отмечают, что частым посещением люди могут занести на деревья инфекцию.

- Туристы ломают веточки, срывают кору - ворота для инфекции открываются, состояние кипарисов ухудшается, они могут так засохнуть, - отметил краснодарский эколог Вениамин Голубитченко.

До закрытия туристы приезжали посмотреть на кипарисы каждый день, несмотря даже на то, что озеро высохло. Фото: instagram.com/typoanapa2.0/

Для защиты болотного кипариса вход на пересохшее озеро перекрыли. Сейчас на кипарисы можно полюбоваться только через сигнальную ленточку.

- Для сохранения поросли и взрослых деревьев министерство ограничило территорию пересохшего озера – оградило памятник природы временными конструкциями, установило информационные стенды. Кроме того, организован еженедельный полив деревьев при помощи пожарной спецтехники, а также ежедневное патрулирование территории, - сообщили «КП» - Кубань» в министерстве природных ресурсов края.

В ближайшее время молодые однолетние сеянцы, которые проросли вблизи взрослых деревьев, планируют аккуратно выкопать и дорастить для последующей компенсационной высадки в границах озера.

Власти призвали местных жителей и отдыхающих отнестись с пониманием к таким мерам ограничения.

– Будущее памятника природы «Кипарис болотный» находится в руках каждого из посетителей этой удивительной природной территории. Очень надеемся на понимание и соблюдение соответствующих правил поведения в границах уникального регионального памятника, – подчеркнул вице-губернатор Сергей Болдин.

Стоит отметить, что озеро теряет воду сезонно - это стандартное явление. Летом и осенью оно испаряется, а зимой озеро снова наполнится.